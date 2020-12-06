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紐約市公校重開 學生須帶新冠檢測同意書

記者張晨／紐約報導
教育局表示，校園測試不會做伸到鼻子深處的「長棉籤」測試，而是短棉籤從鼻子前端取樣，減少學生的不適感。(市教育局影片截圖)
教育局表示，校園測試不會做伸到鼻子深處的「長棉籤」測試，而是短棉籤從鼻子前端取樣，減少學生的不適感。(市教育局影片截圖)

紐約市公校的3-K、Pre-K以及K-5項目將於7日(周一)重開，紐約市府與市教育局日前表示，將對1年級或以上學生在校園內進行強制的隨機測試，家長須於7日前填寫檢測同意書，打印出來讓孩子帶到學校，有特殊身體狀況的孩子可填寫醫療豁免申請，表格均提供中文版本。

市教育局表示，所有重新開放的學校，將隨機抽取教職員工和學生，每周進行強制性校內測試；為了確保孩子能夠回到現場學習，家長必須在孩子返回學校時提交新冠校內檢測同意書，3K、學前班和幼兒園的學生則不需接受隨機檢試。

醫療單位每周會前往各學校，隨機抽取1至12年級的教職員和學生進行測試，接受測試的人數將取決於學校的規模，每個月將有20%的在校教師員和學生，接受新冠病毒檢測。

教育局稱，校園內的測試將十分簡單，不會進行伸到鼻子深處的「長棉籤」測試，而是短棉籤從鼻子前端取樣，減少學生的不適感，而本學年晚些時候，也可能會通過收集少量唾液來進行測試，整個測試大約需要兩分鐘，檢測結果將在48至72小時內告知。

根據市教育局的網站，鼓勵已經提交過表格的家長再次更新信息，方式有如下兩種：

使用紐約市學校帳戶(NYCSA)在線填寫表格，登錄後點擊學生姓名，然後選擇「管理帳戶」(Manage Account)下拉菜單選擇「同意表格」(Consent Forms)；若沒有紐約市學校帳戶，可以創建一個新帳戶，提供來自學校帳號創建代碼，大約五分鐘就可完成註冊，再填同意表格。

如果沒有來自學校的帳號創建代碼，家長仍然可以通過點擊「新冠測試」(COVID-19 Testing)下的「管理同意」(Manage Consent)，來提供意願信息。

教育局表示，家長簽署同意表格後須打印出來，讓孩子在學校重開的第一天帶到學校；至於自身狀況不允許檢測的學生，例如進行過面部創傷以及鼻外科手術等學生，可填寫醫療檢測豁免申請，此表格必須由醫生簽署，且必須提交相關醫療文件作為證明，這些表格也有中文版本，家長可登錄市教育局網站https://www.schools.nyc.gov/獲取。

教育局在官網上向家長承諾，如果孩子被抽選參加檢測，但感到不適或無法接受，檢測都將立即停止，並與家長合作解決困難，以便學生能夠在未來參加測試。

公校再次重開，1年級及以上學生需帶接受檢測同意書返校。(市長辦公室提供)
公校再次重開，1年級及以上學生需帶接受檢測同意書返校。(市長辦公室提供)

教育局 檢測 紐約市

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