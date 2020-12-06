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返校強制檢測 家長盼陪小小孩受檢

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市周一學校重開，一年級及以上學生返校首日，須帶家長簽署同意孩子接受新冠病毒檢測的同意書返校。(本報檔案照)
紐約市周一學校重開，一年級及以上學生返校首日，須帶家長簽署同意孩子接受新冠病毒檢測的同意書返校。(本報檔案照)

紐約市府和市教育局(DOE)宣布，12月7日學校重開後，將對一年級及以上學生在校園內進行隨機新冠檢測，家長須簽署檢測同意書；華人家長表示，年紀較小的學生若沒有家長的陪同接受檢測，內心恐怕會過於不安，建議在學校隨機抽取學生後，由父母帶孩子自行接受檢測的做法更適當。

第24學區委員會華裔主席、學生家長黃友興表示，四年級以上的學生，沒有家長陪同下接受檢測是可行的；但他覺得年紀小的學生需要父母或監護人的陪伴，否則內心會感到極度恐慌，尤其是特殊兒童。

黃友興表示，出於安全考量和對孩子心理的照顧，多數父母通常不會讓孩子在沒有他們的陪同下接受檢測，他們更寧願親自帶孩子去看家庭醫生，一、兩天後取得結果。

因此他建議，在當局隨機抽取需要檢測的學生後，立即通知家長，讓家長可自行帶孩子接受檢測，並在結果出爐後上交給校方，這樣可為家長提供更多選項，而父母和孩子雙方都能備感安心。

在布碌崙(布魯克林)日落公園公校工作的華人教師譚歡欣則認為，校內隨機檢測採強制性，是一個不錯的作法，更多的檢測可讓全體師生的健康更有保障；但她擔心距離7日要呈交同意書的日期不到幾天，許多家長可能對此消息還不知情，屆時被要求出示資料時會感到唐突，可能引起家長不滿、局面變得混亂。

她認為市府需要加強宣傳工作，針對新移民社區廣泛發布華文、西語裔等語言的宣傳單、安排市府機構開展宣傳工作，或通過社區組織、學校、教師等積極通知家長，詳細說明整個流程，以避免未來引發不必要的爭議。

檢測 華人 紐約市

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