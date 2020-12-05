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持續20年 法拉盛公圖聖誕樹亮燈

記者牟蘭／紐約報導
眾多嘉賓共同點亮法拉盛圖書館前的節慶樹。(記者牟蘭／攝影)
眾多嘉賓共同點亮法拉盛圖書館前的節慶樹。(記者牟蘭／攝影)

無懼疫情與風雨，法拉盛發展中心主辦「2020節慶樹亮燈之夜」(2020 Holiday Tree Lighting Ceremony)於4日晚如期舉行，皇后區區長理查茲也出席點燈活動，這也是他就任後首次公開參加華裔社區活動；主辦方傅鶴鳴表示，雖然從事旅遊業的他今年零收入，但仍積極尋求社區贊助，完成持續了20年傳統的點亮聖誕樹活動，希望為社區帶來希望與歡樂。

影音來源：記者牟蘭

這棵高50呎、懸掛數千盞節能彩燈的節慶樹，4日晚在皇后區新任區長理查茲(Donovan Richards)、市警109分局局長歐康納(John O'Connell)、市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)與市商業稅系統主管繆欣偉等多人的倒數聲中點亮，不僅照亮法拉盛市中心的夜空，也為社區帶來濃濃的節日氣氛。

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，節日季期間，因疫情反彈，許多華社慶祝活動都已取消，法拉盛今年節慶氣氛也遠不如往年熱烈；他說，從2001年九一一恐怖襲擊後，法拉盛節慶樹亮燈之夜延續至今，已有20年歷史，雖然今年疫情衝擊各行業，但他仍希望繼續這個傳統，為社區帶來希望與歡樂。

傅鶴鳴說，曾在疫情高峰期聽聞身邊友人染疫、去世的消息，許多人的經濟與生活都陷入低潮，正因如此，今年的點燈意義非凡，不僅為了慶祝各族裔節日，更希望通過這棵昂然屹立的聖誕樹，鼓勵民眾遇到疫情的浩劫後不低頭，迎難而上，「今年的橫幅我特別加上了『希望與愛』」。

由於疫情的衝擊，傅鶴鳴說，從事旅遊業的他全年幾乎零收入，往年都會自掏腰包籌集資金的他，今年只能依靠社區商家的贊助，「感謝富頓集團、台北酒莊、華祺投資、余純真會計師、紐約第一銀行與紐約太極文化協會的支持」。

理查茲就任皇后區區長後，4日首次公開參加華裔社區的活動；他說，今年疫情重創移民社區經濟，許多民眾因染疫不幸離世，他希望這棵聖誕樹帶給民眾希望，祝福2021年會更好。

本次活動的協辦方皇后區公共圖書館法拉盛分館館長曾陽表示，因為疫情反彈，許多民眾在隔離中孤單度過佳節，她希望法拉盛圖書館的聖誕樹帶給社區節慶的氣氛；她並表示，民眾可繼續向圖書館借閱圖書與影片以豐富假期，「為了避免病毒傳播，所有圖書和視頻都是放置14天後，再外借給新讀者」。

孩子在「2020節慶樹亮燈之夜」活動上唱聖誕歌，慶祝佳節。(記者牟蘭／攝影)
孩子在「2020節慶樹亮燈之夜」活動上唱聖誕歌，慶祝佳節。(記者牟蘭／攝影)
高50呎、懸掛數千盞節能彩燈的節慶樹照亮法拉盛社區。(記者牟蘭/攝影)
高50呎、懸掛數千盞節能彩燈的節慶樹照亮法拉盛社區。(記者牟蘭/攝影)
理查茲就任皇后區區長後，4日首次公開參加華裔社區的活動，希望這棵法拉盛的聖誕樹帶...
理查茲就任皇后區區長後，4日首次公開參加華裔社區的活動，希望這棵法拉盛的聖誕樹帶給民眾希望。(記者牟蘭／攝影)

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