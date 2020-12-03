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77歲華翁刺死兒媳 判囚21年

記者牟蘭／紐約報導
林大河在光天化日下攻擊刺傷兒媳致死，被警方逮捕，他2日接受法官的量刑。(記者牟蘭／翻攝自視頻)
林大河在光天化日下攻擊刺傷兒媳致死，被警方逮捕，他2日接受法官的量刑。(記者牟蘭／翻攝自視頻)

77歲華翁林大河(Lin Dahe，音譯)一年前在住宅後院刺傷兒媳致死，案件審理逾一年，被告日前已在庭上認了一項一級誤殺的罪名，2日法院審理時，法官判決量刑21年，外加五年的庭外監管。

被告林大河2日上午11時左右，身穿黃褐色的夾克，戴口罩，沒有家人或律師陪同，獨自一人出庭，在法警引導下前往被告席；他身高約5呎2吋，身材瘦削，白髮已經齊肩，代表律師與助理檢察官通過視訊參與聆聽法官的審判。

來自廣州的林大河，因不會英文，要求一名廣東話翻譯陪同，整場庭訊過程中，他沒有望向旁聽席，也沒有在接受量刑前對死者表達歉意，他同意接受日前與助理檢察官達成降低二級蓄意謀殺指控至一級誤殺的指控。

法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-Durant)拒絕媒體當日拍照申請，宣讀林大河監禁21年外加五年庭外監管的刑期後，祝他在「獄中好運」，整場庭審過程不到五分鐘就結束。

根據法院消息，這起家庭血案發生在去年3月28日，時年76歲的林大河於當日上午8時30分，在皇后區自家住宅後院，持刀多次刺傷兒媳賀文英(He Wenying)的頸部，傷者送醫三天後傷重不治。

警方趕到案發現場，當場逮捕林大河，並在賀文英死後，加重對他的控罪；大陪審團於同年4月4日以一項二級蓄意謀殺和四級非法持有武器罪名起訴被告，他於上月在聽證中認一項一級誤殺的指控。

代表律師沃根(Andrew Worgan)透露，當事人被捕問話時，曾企圖自殺並從警局的欄杆往下跳，導致頭部受傷，因此被告在審前聽證期間，已進行至少兩次精神檢測，其中一次檢測結果顯示為正常。

林大河與賀文英的鄰居透露，被告與妻子居住在皇后區瑞吉伍德(Ridgewood)一棟住宅內多年，死者與丈夫林麥可(Michael Lin)住在地下室，因死者未能給林家「傳宗接代」，導致公婆和媳婦間常發生爭執；案發當日，林大河試圖將賀文英趕出家門，賀文英拒絕，二人衝突升級，最終發生血案。

根據警方調查，林大河先企圖勒頸掐死兒媳，後持刀多次刺傷兒媳頸部，警方在現場尋獲涉案凶刀。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告在光天化日下攻擊兒媳，奪走她的生命，如今他認罪伏法，將在囹圄中為自己的罪行受懲戒，「這是一場無法想像、糟糕的罪案」。

林大河在家中後院光天化日下攻擊刺傷兒媳致死，被警方逮捕，他2日接受法官的量刑，被...
林大河在家中後院光天化日下攻擊刺傷兒媳致死，被警方逮捕，他2日接受法官的量刑，被囚21年。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)

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