紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試

特殊高中考試日期遲遲不公布，華裔家長要求市府盡快確定日期。（記者金春香／攝影）

紐約同源會日前呼籲紐約學生、家長和會員加入連署，共同致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，要求其不要取消今年的特殊高中 入學考試(SHSAT)。

特殊高中校友會聯盟(Coalition of NYC Specialized High School Alumni Associations)日前在網路上發出連署信件，指出支持廢除(SHSAT的紐約市 學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)於感恩節前一天致信葛謨，稱由於如今考試無法安全進行，要求他頒布行政令，取消今年所有考試。

而再前一周，「青少年做主」還向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，狀告紐約市教育局 允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act)，涉嫌歧視。

特殊高中校友會聯盟連署指出，雖然疫情帶來挑戰，但包括AP考試、紐約州律師考試、紐約市天主教學校入學考試等，都通過遠程舉行，而市府卻遲遲不宣布特殊高中考試日期，顯然是市長和教育總監在以疫情為藉口，希望藉此取消SHSAT，但特殊高中考試是完全可以安全進行的，而如果取消今年的考試，將給正在備考的三萬名學生帶來無法彌補的損失。

連署網址為https://www.votervoice.net/CNYCSHSAA/Campaigns/78351/Respond?vvsn=BAAAAAdhACPITAG_4VX7FAA，同源會呼籲家長登錄簽名加入連署。