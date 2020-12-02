紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試
紐約同源會日前呼籲紐約學生、家長和會員加入連署，共同致信州長葛謨(Andrew Cuomo)，要求其不要取消今年的特殊高中入學考試(SHSAT)。
特殊高中校友會聯盟(Coalition of NYC Specialized High School Alumni Associations)日前在網路上發出連署信件，指出支持廢除(SHSAT的紐約市學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)於感恩節前一天致信葛謨，稱由於如今考試無法安全進行，要求他頒布行政令，取消今年所有考試。
而再前一周，「青少年做主」還向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，狀告紐約市教育局允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act)，涉嫌歧視。
特殊高中校友會聯盟連署指出，雖然疫情帶來挑戰，但包括AP考試、紐約州律師考試、紐約市天主教學校入學考試等，都通過遠程舉行，而市府卻遲遲不宣布特殊高中考試日期，顯然是市長和教育總監在以疫情為藉口，希望藉此取消SHSAT，但特殊高中考試是完全可以安全進行的，而如果取消今年的考試，將給正在備考的三萬名學生帶來無法彌補的損失。
連署網址為https://www.votervoice.net/CNYCSHSAA/Campaigns/78351/Respond?vvsn=BAAAAAdhACPITAG_4VX7FAA，同源會呼籲家長登錄簽名加入連署。
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