疫期車少 皇后區死亡車禍反增27.7%

凱茲(講話者)表示，皇后區交通事故在疫情期間增加27.7%，她譴責這種自私行為，提醒民眾安全駕駛。(本報檔案照)

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)感恩節投稿「紐約每日新聞」(New York Daily News)，指出疫情 爆發後，公路上的車輛減少，但該區死亡車禍 卻增加27.7%，她列舉近期發生多起酒駕與毒駕引起的死亡車禍，譴責這種自私行為，提醒民眾安全駕駛。

凱茲在文中表示，今年的感恩節與往年不同，因疫情的反彈，民眾慶祝佳節的同時，還應注意防疫；她提醒，疫情爆發後，紐約市街道車輛明顯減少，但與此同時，司機超速、不遵守交通規則，以及毒駕與酒駕等現象日益增加。

截止24日，凱茲表示，皇后區的死亡車禍增加27.7%，其中多起是由於司機酒駕或毒駕引起，一名最小的死者只有八歲，他的生命被一名酗酒並吸食大麻的司機奪走。

凱茲舉例說，11月初一名32歲的女性路人被一輛衝上馬路的汽車撞傷，送醫後因傷勢過重不治身亡；而就在上周末，一名52歲醫院新冠病毒研究員凌晨駕車返家時，被一名酒駕的司機以高達每小時97哩的車速撞傷，也不治身亡。

「酒駕或毒駕都是非常自私的行為。」凱茲強調，司機酒駕或毒駕不僅用自己生命冒險，還不顧他人的安危，「這些人(酒駕與毒駕的司機)就像在說，『我不關心我會不會受傷，我更不會不關心我會殺了誰』。」

為了減少酒駕與毒駕，凱茲表示，皇后區檢方將配合州府的駕駛教育計畫，強制要求毒駕與酒駕司機完成相關課程的教育，幫助他們認識違規駕駛危險；她說，據統計，95%的酒駕與毒駕者參與了該教育計畫後，日後並未出現二次違規。