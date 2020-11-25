史島男中餐館夜間取餐 遭搶

史島一名男子日前在中餐館取餐後，回家途中經過Hamilton大道200號時被三名非洲裔男子搶劫。(取自谷歌地圖)

史泰登島 一名男子日前夜間在聖喬治(St. George)中餐館 取餐，回家途中遭三名疑似非洲裔男子暴力搶劫，導致頭部受傷；紐約市 警24日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

市警表示，該案件發生於23日晚8時50分左右，在Hamilton大道200號前的街頭外；28歲的受害者當時從中餐館取得食物後，獨自步行回家，不料途中突然遇上三人打搶。

警員表示，劫匪朝受害者頭部攻擊，並威脅要用刀刺他；受害者最終未交出任何現金，但把手上價值15元的餐點給了對方，三人隨後撒腿往不知名方向逃逸。

不久後警員接報抵達現場，向受害者錄取口供，受害者堅持只是遭遇輕傷，因此沒有送院治療；警員形容三嫌疑似是非洲裔成年男子，但尚未透露更多細節，具體案件仍在進一步調查中。

警方呼籲知情民眾立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或致電五分局探員組(212)334-0742，消息來源絕對保密。