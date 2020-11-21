開車跟蹤快遞車 布碌崙包裹竊賊猖獗

市警66分局日前在警民會議上提醒，現有竊賊專門開車在社區巡邏，發現家門前有包裹便立即下手，呼籲大眾提高警惕。(取自視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 近來發生多起包裹偷竊案件，管轄該區的市警66分局日前在警民會議上提醒，現有竊賊專門開車在社區巡邏，發現家門前有包裹便立即下手；呼籲大眾隨時和郵遞公司保持聯繫，注意包裹抵達的時間，以免成為受害者。

66分局在會議上表示，最近屢次接到民眾投訴，提到布碌崙南區一帶發生多宗包裹失竊案件；66分局局長金恩(James King)表示，在新冠肺炎疫情 下，民眾減少外出購物，比從前更依賴網路下訂單，偷包裹的犯罪因而提升。

他表示，這些不法分子都是「專業」竊賊，專門開車在社區裡遊走、跟在快遞公司後頭等，發現住家門口有包裹時隨即下車偷走，民眾防不勝防。

警員提醒民眾，知道自己近期有包裹接收時要保持警惕，可以的話選擇到郵政局自行領取，是最為安全的方式；若非要寄來家裡，就要確保有人在家接收，可通知同住的家人或室友；此外，很多快遞公司提供設特別委託服務，例如包裹抵達時撥電或短信通知，或者送上門卻遇上沒人在家時，可麻煩鄰居代收等。

不少民眾擔心當地治安愈來愈差，金恩表示，在疫情爆發初期，華裔人口集中的8大道曾發生多起入室盜竊案件；但數個月以來警員已逮捕不少犯案者，入室盜竊案件比以前減少，民眾無需過於擔心。