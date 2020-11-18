肺癌衝擊華人社區 皇后醫院健康講座解析

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動。（NYPQ提供）

紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，第六部影片由紐約長老會皇后醫院胸腔外科醫師、威爾康乃爾醫學院臨床心胸外科助理教授周樹佳醫師(Oliver S. Chow, MD)主講。在這支影片中，周醫師解説了肺癌，介紹了哪些患者有患肺癌的風險、如何發現它們以及最先進的治療方法，也討論了新冠肺炎疫情會如何影響肺癌和呼吸異常的治療。

完整講座已可於網上觀看，以下為影片摘要：

許多人都認識患有肺癌的人，知道肺癌是一個嚴重及危險的疾病；但是，並非所有人都意識到醫學界在識別、治療和治癒這種疾病的能力上有了非常大的進展。

迄今爲止，肺癌是因癌症 相關死亡中的首因。這主要是因爲許多肺癌在體内緩慢生長多年、直到發展成末期並擴散才引發症狀。肺癌最主要的危險因素為年齡的增長、吸菸、曾患肺癌或有家庭病史。不同種類肺癌的存在，治療肺癌的方法也在不斷改善；今天有比十年前更好的治療方法。

肺癌治療進步的主要原因之一，是醫生能在癌症較早期且易於治療的時候就發現。研究表明，對於有機會患上肺癌的高危患者，可通過CT掃描及早檢測到；這可以讓醫生更早地開始治療、並延長這些患者的生命。醫生建議年齡在55歲至74歲之間、並且在過去30年內每天吸菸約一包的人，以及仍在吸菸或在過去15年中戒菸的人，應該接受肺癌篩檢 。

這樣做是爲了獲取胸部的CT來查找肺部的任何異常，通過這類型的篩檢查出來的癌症病灶通常較小，僅需要通過小手術即可治癒。因爲這方法很有效，所以很多醫生很快會開始為50歲或以上中度吸菸量的人做篩檢。

當醫生遇到肺癌患者時，他們通常最想知道醫生能否將肺癌腫瘤切除。在許多情況下，能進行微創手術以去除肺癌，這通常是治癒肺癌的最佳機會。有時癌症已經變大或從胸腔内擴散到淋巴結，那最好的治療方法是先使用藥物或放射療法後再進行手術。在癌症擴散到身體其他地方的情況下，藥物將是主要的治療方式，很多不同的藥物可能是有效的，有時會需要外科醫師通過活檢來找出最有效治療的藥物。

在華人社區，有一種最爲常見的肺癌，它是由一種稱作為EGFR的基因突變而引起的；EGFR肺癌常見於非吸菸者、亞洲人和女人。在當今，測試肺癌的突變很重要，因爲有一組藥物對於這種類型的肺癌很有效。

新冠肺炎大流行已經改變了醫療系統的許多方面，其中一件事是以團隊的方式對待肺癌。由於每位肺癌患者都是不一樣的，那麽有一個擁有不同領域專家的團隊才能為每個人提供最佳的治療。在當前的疫情中，醫生努力減少不必要的預約和手續，以使患者的治療達到最好的療效。

欲觀看周醫師的完整健康講座影片，請瀏覽網頁bit.ly/2020nypq6，或掃描二維碼，觀賞完畢別忘了填寫線上問卷，參加第六波25元電子禮卡抽獎，名額有限。