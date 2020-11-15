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民代致信葛謨 促在日落公園建風電廠

記者顏潔恩／紐約報導
國會眾議員維樂貴絲、眾議院司法委員會主席納德勒日前致信給州長葛謨，希望考慮在日落公園港口打造風力發電廠。(路透)
國會眾議員維樂貴絲、眾議院司法委員會主席納德勒日前致信給州長葛謨，希望考慮在日落公園港口打造風力發電廠。(路透)

州府日前有意尋找東部港口來建造海上風力發電廠，取得風力資源，引起布碌崙(布魯克林)日落公園不少組織的注意；代表當地的國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler)等人日前致信給州長葛謨，強調在日落公園未開發利用的港口設風力發電廠再適合不過，且也能滿足勞工需求，為當地居民帶來就業機會，一舉兩得。

日落公園港口占地72英畝，位於工業城(Industry City)附近，是州府考慮建風力發電廠的11個港口之一；若被選中，州府將注資2億元，另加上私人公司出資2億元，將日落公園港口升級成可航行的港口和工廠空間，並建造風力發電機。

這些風力發電機將運送到位於長島和麻州Nantucket的能源工廠，並預計將在2024年時為紐約市發電816兆瓦的電力；環保組織UPROSE負責人Elizabeth Yeampierre表示，這是一個對環境友善的計畫，我們需為氣候變遷帶來預防性規畫，她認為日落公園的工業歷史和人力，將會大大幫助該項目的進行。

為此維樂貴絲、納德勒均也表示贊同，他們在寄給葛謨的信中提到，日落公園港口海域深、且相對靠近能源工廠，條件合適，長期來說能省下不必要的費用；且項目發展所需的勞動力，也能輕易被滿足，當地的經濟發展能有所提升，對人民和州府都有益，希望州府能慎重考慮。

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