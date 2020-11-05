康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果

康尼島醫院引起最先進的機器輔助手術系統，圖為外科手術團隊。(取自醫院網站)

布碌崙 (布魯克林)南區康尼島 醫院(Coney Island Hospital)日前在當地民選官員的爭取下，從市府經費中獲得260萬元購入先進的機器手術操作系統，將執行更精細的手術工作，縮小病人的開刀切口、減少失血量和傷口癒合時間。

這項被稱作達芬奇機器輔助的手術系統(Da Vinci robotic-assisted surgery system)是目前最先進的醫療技術之一，有效幫助外科醫生在執行手術時有更大的掌控範圍，其中這項技術能夠更精準的切口，傷者失血量較少、癒合時間更快。

「市公立醫院系統和康尼島醫院都致力於為布碌崙南區民眾提供最高超技術的醫療服務」，醫院行政總裁辦公室發言人 Svetlana Lipyanskaya表示，機器系統將改善整體成效，減少手術過程中可能引發的複雜情況，提供當事人更佳的臨床護理體驗。

泌尿外科主任Abdo Kabaritti同意表示，有了這項技術，傷者在術後復原過程經歷的痛苦會減少，疤痕會較快癒合，回到正常狀態的速度更快；醫院管理人表示，新技術將會立即得到良好的利用，他預計在第一年內將協助至少300例外科手術。

早前當地市議員崔馬克(Mark Treyger)向市府提出，並獲得市議會議長張晟(Corey Johnson)的支持，才成功向市府索取經費引起該技術，他說相信這個投資 將幫助護理人員有更好的資源服務社區；除能擴展醫院現提供的重要服務，為社區帶來更廣闊的發展和視野外，崔馬克相信也能藉此留住醫療護理人才，在布碌崙南區為民提供優質服務。