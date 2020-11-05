我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

民主黨眾院選情不如預期 傳有意換下議長波洛西

康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島醫院引起最先進的機器輔助手術系統，圖為外科手術團隊。(取自醫院網站)
康尼島醫院引起最先進的機器輔助手術系統，圖為外科手術團隊。(取自醫院網站)

布碌崙(布魯克林)南區康尼島醫院(Coney Island Hospital)日前在當地民選官員的爭取下，從市府經費中獲得260萬元購入先進的機器手術操作系統，將執行更精細的手術工作，縮小病人的開刀切口、減少失血量和傷口癒合時間。

這項被稱作達芬奇機器輔助的手術系統(Da Vinci robotic-assisted surgery system)是目前最先進的醫療技術之一，有效幫助外科醫生在執行手術時有更大的掌控範圍，其中這項技術能夠更精準的切口，傷者失血量較少、癒合時間更快。

「市公立醫院系統和康尼島醫院都致力於為布碌崙南區民眾提供最高超技術的醫療服務」，醫院行政總裁辦公室發言人 Svetlana Lipyanskaya表示，機器系統將改善整體成效，減少手術過程中可能引發的複雜情況，提供當事人更佳的臨床護理體驗。

泌尿外科主任Abdo Kabaritti同意表示，有了這項技術，傷者在術後復原過程經歷的痛苦會減少，疤痕會較快癒合，回到正常狀態的速度更快；醫院管理人表示，新技術將會立即得到良好的利用，他預計在第一年內將協助至少300例外科手術。

早前當地市議員崔馬克(Mark Treyger)向市府提出，並獲得市議會議長張晟(Corey Johnson)的支持，才成功向市府索取經費引起該技術，他說相信這個投資將幫助護理人員有更好的資源服務社區；除能擴展醫院現提供的重要服務，為社區帶來更廣闊的發展和視野外，崔馬克相信也能藉此留住醫療護理人才，在布碌崙南區為民提供優質服務。

編輯推薦

布碌崙 康尼島 投資

上一則

販毒致2死 長島華男認罪恐囚6年

下一則

史泰登島疫情反彈 白思豪：暫不封鎖 未進入第2波疫情

延伸閱讀

南布碌崙、北皇后區 翻紅在望

南布碌崙、北皇后區 翻紅在望
車禍後沒嚴重外傷 3小時後氣胸昏迷

車禍後沒嚴重外傷 3小時後氣胸昏迷
選舉夜舉行死亡格鬥 布碌崙俱樂部違反防疫規定罰1.5萬

選舉夜舉行死亡格鬥 布碌崙俱樂部違反防疫規定罰1.5萬
膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了

膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了
卵巢癌易復發 標靶藥物有助延緩

卵巢癌易復發 標靶藥物有助延緩
6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
列奇(二排左一起)與白思豪、霍頓與米勒見證高登(前排中)簽署五年新合約。(記者牟蘭／攝影)

華裔房東降租金 最老酒吧獲重生

2020-10-30 03:30
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45
皇后區商會30日邀請國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯汀等，在貝賽推廣提供1200億元補貼的「餐館法案」。(記者牟蘭／攝影)

全美逾4萬中餐館 3成已倒閉

2020-10-31 03:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登在內華達優勢擴大 川普喬州優勢減弱

大選開票／白登在內華達優勢擴大 川普喬州優勢減弱
剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？
大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票

一洲焦點／白登險勝？川普將要求重計威州票
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票