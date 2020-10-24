復合不成 布碌崙華女遭白人男友勒頸險喪命

布碌崙班森賀日前發生一起涉及男女朋友間的家庭暴力案，一名居住在當地的華裔女子與男子引發口角爭執，遭男友一氣之下勒脖險喪命。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起涉及男女朋友間的暴力案，一名華裔女子原和白人男友分手，但相約見面談論可能復合時，卻引發口角爭執，男友一氣之下伸手勒住華女脖子；男友離開現場後，華女立刻報警求助，警方隨後逮捕該名男子，送往布碌崙法院控罪。

據市警62分局紀錄顯示，該案件發生於17日下午2時左右，在20大道交86街的一棟住家內；當時35歲的華裔女子和30歲白人男友奧丁佐夫(Ivan Odintsov)相約在家裡見面，兩人原本為了復合而談話，結果卻大吵了起來，奧丁佐夫隨後氣憤地掐受害者的頸項。

奧丁佐夫以為華女暈了過去，隨即逃離現場，而在他離開後，沒有失去意識的受害者立即拿起電話報警；警方表示，受害者的頸項有明顯的紅腫傷痕，送往當地醫院檢查後，已沒有大礙。

另一方面，多名警員循著受害者提供的線索，最終在Cropsey大道一間住家中抓到奧丁佐夫；他先是被警方送往警局提問，接著在布碌崙刑事法庭過堂，被控二級騷擾、三級威脅、企圖攻擊、以及非法阻礙他人呼吸或血液循環(Criminal Obstruction of Breathing or Blood Circulation)等罪名。

奧丁佐夫目前已保外候審，將在明年5月5日(周三)返庭審理案件；法官也對受害者下達人身保護令，禁止奧丁佐夫以任何形式接觸受害者。