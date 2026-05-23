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北美現代汽車支持亞太裔繼承月活動 向洛杉磯市立圖書館捐贈兩萬五千美元

紐約訊
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北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez(左三)與到場嘉賓合影...
北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez(左三)與到場嘉賓合影。

亞太裔繼承月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，北美現代汽車向洛杉磯圖書館基金會(Library Foundation of Los Angeles)和洛杉磯市立圖書館(Los Angeles Public Library)捐贈了兩萬五千美元，以支持美國亞太裔群體的人文教育和社區活動項目，以及將於2026年稍後宣佈的由北美現代汽車贊助的青少年寫作比賽。

北美現代汽車體驗行銷與多元文化行銷總監Erik Thomas表示：「現代汽車深信，像洛杉磯市立圖書館這樣的文化機構在凝聚社區方面扮演著極為重要的角色。支持美國亞太裔繼承月的活動，並透過今年稍後贊助的青少年寫作比賽，反映出我們致力於在我們服務的社區群體中培養創造力、學習能力，以及文化鑑賞力的承諾。這些活動有助於激勵下一代，同時也頌揚了令洛杉磯充滿活力的各種故事和聲音。」

北美現代汽車企業社會責任總監Brandon Ramirez表示：「現代汽車很榮幸能透過支持文化教育和社區群體聯繫來慶祝洛杉磯市立中央圖書館成立一百周年和美國亞太裔繼承月。這筆兩萬五千美元的捐款，以及今年稍後舉辦的寫作比賽，體現了我們對所在的社區團體的承諾。」

這筆捐款將用於支持洛杉磯市立圖書館在其中央總館舉辦的美國亞太裔繼承月歡樂慶祝活動(AAPI Joy Festival)以及其他文化項目。該活動恰逢中央總館的一百周年慶典。此舉體現了現代汽車持續致力於促進包容性和文化意識的承諾，進一步加深了其與美國亞裔群體的聯繫。

洛杉磯市立圖書館館長John F. Szabo表示：「透過AAPI Joy美國亞太裔繼承月歡樂慶祝活動，洛杉磯市立圖書館為社區群體創造機會，讓大眾分享傳統、慶祝亞太文化，並藉由文學與藝術建立聯繫。我們感謝現代汽車對這項意義非凡的慶祝活動的持續支援，這有助於我們提供免費的文化體驗，展現美國亞太裔群體的多樣性並擴大他們的影響力。」

除了在五月美國亞太裔繼承月期間的活動，為了進一步推廣亞太裔文化和文學素養，現代汽車也將贊助一項青少年寫作比賽，鼓勵年輕作家提交短篇作文，展現他們的創造力。比賽將由知名的美國亞太裔作家所組成的評審團進行評選。比賽主題、參賽資格、截止日期，以及獎項細節將於2026年稍後公佈。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關資訊。

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