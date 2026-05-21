萬豪大酒家（100 Feast & Lounge）隆重開幕傳承經典粵菜 引領僑社餐飲新氣象

董事長Michelle Lin與多位紐約政、商、僑界領袖共同參與。

位於曼哈頓 東百老匯 （East Broadway）黃金地段的「萬豪大酒家（100 Feast & Lounge）」於5月11日舉行隆重的開幕剪綵儀式。活動當日，曼哈頓華埠 彩旗飄揚、鑼鼓喧天，醒獅表演為酒家揭開紅火序幕。多位政界代表、僑領及社區精英悉數到場支持，共同見證這座集傳統粵菜、現代餐酒吧於一體的頂級餐飲空間正式登陸紐約。

名廚領銜，重塑經典粵味

萬豪大酒家秉持「匠心傳承」的經營理念，致力於將最正宗的粵式風味帶給紐約食客。餐廳由資深名廚團隊坐鎮，嚴選頂級食材，並融入現代烹飪技巧。其特別推介的御品海味招牌如「南非6頭鮑魚」、「生扣鮑汁花膠扒」及「肉醬燴澳洲黃玉參」等，完美體現了粵菜對火喉與原汁原味的極致追求。該酒家無論是精緻的午市點心，還是極具儀式感的晚宴海味，均力求在味蕾上為賓客帶來「百味人生，盡在萬豪」的尊貴享受。

多功能空間，滿足多元需求

萬豪大酒家的內部設計大氣典雅，完美平衡了現代感與傳統韻味。餐廳二樓設有寬敞的宴會大廳，提供全天候飲茶服務，是親友聚會、商務宴客及大型僑團活動的首選之地；三樓則創新性地引入了由專業壽司廚師與雞尾酒吧組成的複合式空間，為年輕族群與追求時尚的食客提供了更多元的選擇，更有露天茶座環境十分舒適。

會場嘉賓雲集共賀開業大吉，開幕儀式上萬豪大酒家董事長Michelle Lin女士發表了熱情洋溢的致詞，感謝社區的支持。到賀嘉賓包括楊氏地產發展公司Shing Wah Young總裁、美國安良工商總會陳啟靈總理、福建同鄉會主席陳恆、紐約緬甸聯誼會主席蘇煥光等多位嘉賓亦親臨致賀。

出席當日剪綵儀式的嘉賓還包括：紐約州眾議員鄭永佳代表Lily夫人、李昌永法官、美國福建三山會館主席鄭振河、美洲恩平聯誼會永遠榮譽主席岑卓槐、繁榮華埠總會董事長田仕銳與主席張明騰、以及美國長樂公會常務主席兼秘書長潘心武、酒店協會黃華清等。當天開幕酒會菜式豐富，包括即叫即製北京片皮鴨夾包、香脆春捲、避風塘炒龍蝦、臘味炒椰菜花、豉油皇炒麵，以及多款精美壽司、刺身拼盤與特色卷物，擺盤精緻華麗，色香味俱全。各式各樣的茶市精品美點心，蝦餃、金銀蒜排骨、海鮮燒賣、腸粉、芋角、粉果，甜品方面亦準備了芝麻球、酥餅、蛋撻及懷舊糕點等，使來賓盡享美食賓至如歸。各界嘉賓一致盛讚萬豪大酒家的開幕為華埠社區注入了新的商業活力。

【萬豪大酒家資訊】

• 地址： 100 East Broadway, 2nd Floor, New York, NY 10002

• 訂座電話： 212-799-8999

• 營業時間： 每天 9:30 AM - 10:30 PM

• 網址： 100feast.com