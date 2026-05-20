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上海黑池拉丁舞世界冠軍何向晴紐約再披戰衣

紐約訊
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上海黑池拉丁舞冠軍何向晴於紐約皇家舞蹈挑戰賽再次奪冠。
上海黑池拉丁舞冠軍何向晴於紐約皇家舞蹈挑戰賽再次奪冠。

美東時間5月5日，曾榮獲上海黑池拉丁舞世界冠軍的何向晴，在美國紐約舉行的皇家體育舞蹈挑戰賽中強勢回歸舞壇，以驚艷表現奪得綜合冠軍，並橫掃全部參賽項目第一名，再次展現出中國新生代拉丁舞選手的實力與風采。

據了解，何向晴目前旅居美國紐約，現就讀於紐約本地高中。早在2019年，她便在上海黑池拉丁舞賽事中，一舉獲得「十二歲以下三項全能世界冠軍」，憑藉出色的舞蹈功底與舞台表現力，在中國少兒拉丁舞界嶄露頭角。

然而，何向晴在獲得世界冠軍之後，並未繼續頻繁參賽，而是將更多精力投入到繁重的學業之中，因而逐漸淡出比賽舞台。去年她赴美求學後，在美國教育環境較為開放、自主的氛圍下，她重新擁有了更多課餘時間，也因此再次拾起自己熱愛的拉丁舞。

5月5日，於美國紐約長島萬豪酒店舉行的「皇家體育舞蹈挑戰賽」（Royal DanceSport Challenge），吸引了來自北美多個地區的優秀拉丁舞選手同場競技。比賽現場氣氛熱烈，高手雲集。何向晴憑藉穩定的發揮、極具感染力的舞台表現以及紮實的基本功，最終獲得一個綜合冠軍，並斬獲六個單項第一名，成為全場備受矚目的焦點之一。

紐約知名拉丁舞教師安妮（Annie He Xiao）在接受採訪時表示，何向晴有著非常優秀的舞蹈基礎。她說：「Sunny何向晴的拉丁舞底子非常好，除了拉丁舞之外，她在中國還接受過多年專業芭蕾舞與民族舞訓練，因此在身體線條、舞台表現力以及藝術氣質方面，都具有獨特優勢與魅力。我希望她能在美國新的環境中繼續努力，取得更好的成績。」

安妮同時認為，何向晴此次重返賽場，不僅體現出她對舞蹈始終未曾熄滅的熱愛，也展現了華人青少年在國際舞台上的自信與風采。

從中國上海黑池世界冠軍，到紐約賽場再度奪冠，何向晴用實力證明，真正的熱愛從不會因為時間而褪色。如今，在美國繼續追逐夢想的她，也正在書寫屬於自己的全新舞台篇章。

上海黑池拉丁舞冠軍何向晴於紐約皇家舞蹈挑戰賽再次奪冠。
上海黑池拉丁舞冠軍何向晴於紐約皇家舞蹈挑戰賽再次奪冠。

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