守護一生心血：君信聯合律師樓專精信託規劃，為華人資產築起法律防火牆

君信律師樓專業人員主理。

無數華人 移民在美辛勤打拚大半輩子，終於累積了寶貴的房產與商業財富。然而，面對美國複雜的稅務與法律體系，若無妥善的生前規劃，一生心血極可能因高昂的長期照護醫療費、突發的商業官司或家庭變故（如子女婚姻破裂）而面臨被蠶食甚至清算的巨大風險。君信聯合律師樓專家提醒：及早設立專業信託，是實現資產絕對保護與世代安全傳承的金鑰匙。

君信聯合律師樓深耕紐約華人社區多年，不僅在公司商業法與破產免債領域累積了數億美元的成功豁免經驗，更將這種強大的「訴訟防禦」基因完美融入信託規劃之中。團隊專精各類信託與資產規劃，涵蓋白卡信託（Medicaid Trust）、房產信託、9/11賠償信託、傷害賠償信託以及收入超標信託等，為客戶量身設計合規、安全且具前瞻性的財產防護網。

信託 vs. 傳統遺囑：為何信託是財富傳承的必備工具？

信託的核心優勢在於實現「資產隔離」與「意願控制」。與必須經過冗長法院認證程序（Probate）、耗時耗財且徹底暴露家庭隱私的傳統遺囑不同，專業信託能為您達成多重不可替代的保障：

第一，政府福利與房產保全兼得。透過設立「白卡信託」，長者可合法將自住物業等資產隔離。這不僅讓長者能合法享受醫療補助計畫的長期照護福利，更確保房產未來絕對不被政府追討，順利且完整地傳予子女。

第二，建立堅不可摧的法律防火牆。對於醫生、企業主等高訴訟風險人士，信託能有效抵禦債權人追討，保護核心家庭資產。同時，信託可設定「禁止揮耗條款」，防止家族資產在子女離婚時遭配偶惡意分割，並避免年輕子女一次性獲得大筆遺產後迅速耗盡。

第三，稅務優化與特殊需求照護。針對紐約州嚴苛的遺產稅率，信託是合法節省乃至免除聯邦與州遺產稅的關鍵工具。此外，若家中有身心障礙成員，「特殊需求信託」能確保其獲得終身額外經濟支持，且絕不影響其政府福利資格。

君信聯合律師樓秉持細心分析與親力親為的服務態度，在信託制定與信託訴訟案件中致力為客戶爭取最大法律權益。信託不僅是一份法律文件，更是對家族未來的責任與托付。因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功。

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