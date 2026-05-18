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紐約市首家真人派牌商業賭場─紐約雲頂賭場

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紐約雲頂世界招聘發牌員，薪金每小時$21~$24、額外保證每小時$24.80小時...
紐約雲頂世界招聘發牌員，薪金每小時$21~$24、額外保證每小時$24.80小時。成功入職可享高薪及優良福利。

紐約市首家設有真人桌上遊戲的商業賭場─雲頂世界(Resorts World New York City)已於4月28日正式開幕，標誌著紐約市博彩娛樂業進入新階段。場內三樓新設真人荷官賭桌提供21點、擲骰、百家樂及輪盤等遊戲。隨著籌備逾十年之久的擴張計畫終成事實，新賭場已創造超過1200個新增職位，包括950名荷官，當中大部分為完成內部培訓的本地居民，預計仍需續招募900個以上職位，歡迎正尋求轉職或穩定收入的求職者洽詢申請，旗下荷官培訓學校仍續面向紐約地區公開招生。

紐約市雲頂世界旗下發牌員培訓學校，面向紐約地區公開招生。該培訓課程項目完全免費，旨在為賭場培養專業的桌面遊戲發牌員(俗稱賭桌荷官)，同時為皇后區華人社區的廣大民眾提供穩定且高薪的就業機會。該培訓課程完全免費，學員主要學習百家樂（Baccarat）和21點（Blackjack）兩種賭場桌上遊戲等派牌專業操作手法技能。順利完成訓練及通過審核獲得州政府派牌員牌照的學員，有機會成為雲頂世界的一員。

熱愛紐約市的活力與節奏嗎？據賭場招聘資訊所得，成功為Dealer Two荷官的起薪為每小時$21至$24，再加額外保證的每小時$24.80小費，即一名全職荷官的合計時薪約$46，換算年薪可逹至十萬元。這對於許多缺乏高學歷門檻的求職者來說，無疑是極具吸引力的薪資水平。雖然無需預設經驗，賭場荷官學校會提供完整的專業培訓，協助學員在短時間內掌握關鍵技能，求職者必須通過基礎數學測試、手部靈活度實測，臨場反應與人際溝通能力，並擁有申請紐約州博彩委員會執照的清白背景。此外，正式員工還可享受完善的福利，包括401(k)退休金計畫、醫療保險、帶薪年假與病假。其他完整員工福利。

發牌員培訓課程共為期10週，每星期約20小時課程，總計200小時。課程設置包含百家樂（Baccarat）和21點（Blackjack）兩種主要賭場桌面遊戲的技法。每完成一個桌面遊戲課程後，學員需參加相應考試，通過考試者，賭場將協助申請紐約州博彩委員會（New York State Gaming Commission）發牌執照。順利完成全部培訓並通過審核的學員，有機會被正式錄用，成為雲頂世界團隊的一員。

雲頂世界發牌員培訓學校報名申請者需符合以下基本條件：需年滿18歲，並具備合法在美國工作的資格；能夠申請、取得並維持紐約州博彩委員會發牌執照；可通過入職前背景調查；能參加相關教育活動、培訓課程及職業技能提升項目；具備基本英文溝通能力即可，無需高階英文水準。雲頂世界同時強調，發牌員需認同並踐行企業核心價值觀，包括誠實、忠誠、關懷、勤奮與和諧。

雲頂世界發牌員學校培訓課程繼續招生中，共有11個不同時段供選擇，有意者可登錄紐約市雲頂世界網站:rwnewyork.com，查找Table Games Dealer School頁面完成登記註冊申請。歡迎符合條件的申請者儘早報名，把握這一難得的免費培訓與高薪就業機會。

皇后區 華人 紐約市

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