中山醫美東第九屆理事會成立梁衛寧醫生當選會長

美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典。美東各地的校友與嘉賓跨越城市而來，共同見證這一承前啟後的時刻。

中山醫美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典在紐約布碌崙 新鳳凰城酒樓舉行。美東各地的校友與嘉賓跨越城市而來，在歡笑與掌聲中，共同見證這一承前啟後的時刻。

大會以學術交流拉開序幕。李熙亷醫生從容分享了對退休生活的思考，引發在場校友的共鳴；梁衛寧醫生圍繞腎病治療新藥及飲食管理作了前沿分享，內容專業而實用。中山醫美東校友會終身總顧問兼總秘書長朱子超醫生首先介紹了校友會及各分會主要負責人，並向與會嘉賓致以歡迎。

隨後，第八屆會長孫茵醫生回顧了過去八年的歷程——從日常聯誼到疫情 期間與母校、校友之間的相互守望，不僅展現了強大的凝聚力與執行力，也讓校友會在眾多社團中脫穎而出。她還提到，校友會資金在過去八年大幅增長，為未來發展奠定了更加堅實的基礎。

第九屆會長梁衛寧醫生在就職致辭中公布了新一屆理事會主要成員名單，回顧了校友會發展歷史，並重申「尊敬師長、關懷校友、提攜後進、熱愛母校」的宗旨。他表示，新一屆理事會將在既有基礎上，進一步加強各地分會聯絡，推動學術交流，關注年輕校友成長，並拓展與母校及全球校友組織的合作。

在全場見證下，新老理事會完成了會印交接。這不僅是一枚印章的傳遞，更是一份責任與信念的接續。

本次活動也恰逢校友會成立三十一周年。美東校友會副會長兼費城校友會會長史弘醫生宣讀了母校及相關機構發來的賀信，字裡行間是對校友會發展的肯定與祝福。來自波士頓分會會會長楊文醫生及阿特蘭大的校友、美國華人神經內科協會主席董永恆醫生代表校友發言，分享了他們與校友會之間深厚的情感與期待；中山大學美東校友會朱祖韜會長和暨南大學美東校友會陳默會長作為特邀嘉賓致辭，表達了兄弟校友會之間的情誼與合作願景。中山醫美東校友會副會長兼紐約校友會會長鄧瑞兒醫生代表校友會致感謝詞，向各界支持表示誠摯謝意。

慶典特別設置了功勳獎項，致敬為校友會發展傾注心力的前輩：任超齡醫生獲頒「創會先驅獎」，朱子超醫生獲頒「終身成就獎」，孫茵醫生獲頒「功勳會長獎」。每一份榮譽背後，都是一段值得銘記的付出。掌聲久久迴蕩。多位年輕校友主動上前與前輩握手合影，敬意在這一刻悄然流轉。

本次活動在理事會、志願者及各方贊助支持下圓滿完成。從第一屆到第九屆，中山醫美東校友會歷屆理事會接力傳承，章程不變，初心不改，服務校友，共同把這個充滿情誼的大家庭越辦越好。三十年，不只是一段時間的刻度，更是情誼的沉澱。從初創到發展，從相識到相知，中山醫美東校友會早已不僅是一個組織，更成為跨越地域的溫暖家園。