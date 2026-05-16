我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

中山醫美東第九屆理事會成立梁衛寧醫生當選會長

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典。美東各地的校友與嘉賓跨越城市...
美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典。美東各地的校友與嘉賓跨越城市而來，共同見證這一承前啟後的時刻。

中山醫美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典在紐約布碌崙新鳳凰城酒樓舉行。美東各地的校友與嘉賓跨越城市而來，在歡笑與掌聲中，共同見證這一承前啟後的時刻。

大會以學術交流拉開序幕。李熙亷醫生從容分享了對退休生活的思考，引發在場校友的共鳴；梁衛寧醫生圍繞腎病治療新藥及飲食管理作了前沿分享，內容專業而實用。中山醫美東校友會終身總顧問兼總秘書長朱子超醫生首先介紹了校友會及各分會主要負責人，並向與會嘉賓致以歡迎。

隨後，第八屆會長孫茵醫生回顧了過去八年的歷程——從日常聯誼到疫情期間與母校、校友之間的相互守望，不僅展現了強大的凝聚力與執行力，也讓校友會在眾多社團中脫穎而出。她還提到，校友會資金在過去八年大幅增長，為未來發展奠定了更加堅實的基礎。

第九屆會長梁衛寧醫生在就職致辭中公布了新一屆理事會主要成員名單，回顧了校友會發展歷史，並重申「尊敬師長、關懷校友、提攜後進、熱愛母校」的宗旨。他表示，新一屆理事會將在既有基礎上，進一步加強各地分會聯絡，推動學術交流，關注年輕校友成長，並拓展與母校及全球校友組織的合作。

在全場見證下，新老理事會完成了會印交接。這不僅是一枚印章的傳遞，更是一份責任與信念的接續。

本次活動也恰逢校友會成立三十一周年。美東校友會副會長兼費城校友會會長史弘醫生宣讀了母校及相關機構發來的賀信，字裡行間是對校友會發展的肯定與祝福。來自波士頓分會會會長楊文醫生及阿特蘭大的校友、美國華人神經內科協會主席董永恆醫生代表校友發言，分享了他們與校友會之間深厚的情感與期待；中山大學美東校友會朱祖韜會長和暨南大學美東校友會陳默會長作為特邀嘉賓致辭，表達了兄弟校友會之間的情誼與合作願景。中山醫美東校友會副會長兼紐約校友會會長鄧瑞兒醫生代表校友會致感謝詞，向各界支持表示誠摯謝意。

慶典特別設置了功勳獎項，致敬為校友會發展傾注心力的前輩：任超齡醫生獲頒「創會先驅獎」，朱子超醫生獲頒「終身成就獎」，孫茵醫生獲頒「功勳會長獎」。每一份榮譽背後，都是一段值得銘記的付出。掌聲久久迴蕩。多位年輕校友主動上前與前輩握手合影，敬意在這一刻悄然流轉。

本次活動在理事會、志願者及各方贊助支持下圓滿完成。從第一屆到第九屆，中山醫美東校友會歷屆理事會接力傳承，章程不變，初心不改，服務校友，共同把這個充滿情誼的大家庭越辦越好。三十年，不只是一段時間的刻度，更是情誼的沉澱。從初創到發展，從相識到相知，中山醫美東校友會早已不僅是一個組織，更成為跨越地域的溫暖家園。

美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典。美東各地的校友與嘉賓跨越城市...
美東校友會第九屆理事會就職典禮暨成立三十一周年慶典。美東各地的校友與嘉賓跨越城市而來，共同見證這一承前啟後的時刻。

疫情 布碌崙

上一則

紐約市府急推遊民所 五大華社建案疑現多起申報瑕疵

下一則

紐約客談╱期待TAAF峰會 守護亞裔的聲音
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

北加州復興崗校友會28周年餐敘 「親愛精誠」續傳承

北加州復興崗校友會28周年餐敘 「親愛精誠」續傳承
北大南加校友會健康、AI論壇 逾200校友參與

北大南加校友會健康、AI論壇 逾200校友參與
廈大、華南理工校友會 紐約野餐音樂聯誼

廈大、華南理工校友會 紐約野餐音樂聯誼
大費城華人餐館協會成立21週年慶暨新職員就職典禮

大費城華人餐館協會成立21週年慶暨新職員就職典禮

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。(圖片來自美聯社)

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

2026-05-11 16:12

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？