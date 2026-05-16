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陳山聰擔任美國華裔小姐決賽嘉賓與佳麗同台「鬥戲」

紐約訊
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視帝陳山聰將擔任第23屆美國華裔小姐決賽嘉賓
視帝陳山聰將擔任第23屆美國華裔小姐決賽嘉賓

第23屆美國華裔小姐競選現正全面展開招募。總決賽特別邀請香港視帝陳山聰擔任特別嘉賓，於舞台上與佳麗進行即場「鬥戲」，注入前所未有的戲劇張力與專業元素，成為大家看點。大會今年更與 New York Film Academy（NYFA）深度合作，全面升級演藝培訓體系。報名將於5月30日截止，為全美有志進軍演藝界的華裔女性提供一個難得的發展機會。

美國華裔小姐選美會創辦人兼營運總監阮健華表示，選美會自2002年創立以來，至今已踏入第23個年頭。多年來，大會不僅成功建立北美最具代表性的華人選美品牌之一，更逐步發展成為結合選美、影視培訓及娛樂產業資源的綜合平台。歷屆佳麗在國際舞台屢創佳績，不少更成功進軍影視界，為華人娛樂產業培育出一批具實力的新生代演藝人才，形成由舞台走向專業發展的完整路徑。

多年來，選美會培育出多位活躍於影視界的代表人物，當中包括2004年陳法拉現活躍於國際影壇，最近於第44屆香港電影金像獎榮獲最佳女主角提名。2010年莊潔夢曾為英皇娛樂旗下藝人，參與影視及媒體製作，逐步拓展演藝發展。2011年王丹妮活躍於國際影壇，參與多部荷里活及亞洲電影製作。2011年高麗雯在中國參與多部電視劇及影視作品，並獲影視獎項，持續於影視領域發展。2014年惠櫸喬為冠軍，曾代表參加國際中華小姐競選並獲季軍，並於中國參與多部電視劇拍攝。2016年余思霆為國際華裔小姐冠軍，成功進入TVB電視台發展，知名度高。

2024年冠軍何楚寧，已正式加入與大會長期合作的海潤影視集團，參與大型刑偵電視劇《重案六組》拍攝，在劇中擔任重要角色，演出機會顯著提升，成功由選美舞台踏入專業影視製作領域。

今屆決賽邀得視帝陳山聰親臨壓陣，延續歷年星級規格。總決賽當晚，他更將與佳麗即場對戲，考驗臨場反應與演技潛質，令舞台升級為真正的「演技試煉場」，大大提升比賽專業性與觀賞性。

本年度競選另一重大突破，是與 New York Film Academy（紐約電影學院）再次合作。NYFA將派出專業導師團隊，為入圍佳麗提供系統化培訓，包括演技訓練、鏡頭前表現、對鏡頭敏感度的掌握，以及舞台展示能力的全面提升，讓參賽者快速建立專業演藝基礎。

在入圍決賽的佳麗當中，大會將選出「最具潛質演藝獎」得主，並頒發NYFA獎學金，讓其進一步接受高階專業訓練，真正打通進入影視產業的發展通道。

一個舞台　一條通往夢想的路

第23屆美國華裔小姐競選提供一個集培訓、曝光、資源與實戰於一身的平台。無論是希望突破自我，還是立志投身演藝界，這都是一次改變人生的重要機會。

目前報名反應熱烈，名額有限，大會呼籲全美具潛質的華裔女性把握機會，在截止前完成報名，踏出屬於自己的星途第一步。

本屆面向全美招募16至27歲華裔女性。大會強調，評選標準不再局限於外在條件，更著重個人表達能力、才藝潛質與演藝發展空間，致力發掘具備全面素質的未來演藝新星。參選佳麗須為未婚及未曾生育；具備中學或以上學歷；並須持有合法居留美國之身份。有興趣參加者可瀏覽官方網站：www.MissChinesePageant.com或致電 917-686-0866 / 646-378-8686 查詢詳情及報名安排。

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