「第五屆法拉盛餐館周」來囉

第五屆法拉盛餐館周有17家告名品牌餐館參與。

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)一年一度的福利活動-「第五屆法拉盛餐館周」(A Taste of Flushing Restaurant Week)在5/11-5/22舉行，精選優質品牌餐館18家，邀請民眾品嘗法拉盛多元美食文化，並藉此活動支持本地餐飲業者，以往的餐館周活動吸引數以千計的客人參與，是相當受歡迎的活動。

法拉盛是多元文化重鎮，餐飲更是多元文化的最直接體現，餐飲周讓新訪客探索不同風格的餐廳，也鼓勵熟悉法拉盛的居民嘗試從未光顧過的店家。今年活動共有18家餐廳參與，提供不同風格與價格帶的套餐，讓消費者可依個人偏好選擇，包括各式各樣的中華和亞洲料理。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，活動期間，參與店家門口將張貼宣傳海報，優惠時段是平日五點前消費(不包含週末），消費者只需向店員提及「Restaurant Week」即可享有優惠，有日式料理、粵菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等等，餐廳將提供20元起價的雙人套餐（特定菜單、平日五點前），有些餐館的優惠包括晚餐。詳情請登錄官網:www.flushingbid.com。今年活動由大都會 公園計畫(Metropolitan Park)以及硬石國際(Hard Rock International)擔任獨家贊助。

今年參與的17家餐館有： 皇椰雞（Coco Hot pot）、脆脆雞（Crispy Burger）、魚你在一起（Fish with You）、江湖烤肉（Gan-Hoo BBQ）、湘水山莊（Hunan Cafe）、海底撈 (HAIDILAO)、熊貓燙(Nanshan Hot Pot)、季北川（JiBeiChuan Noodles）、局氣（JUQI） 、 星財記（Sing Choi Kee ）、周角 (Zhou Yu)、 酋長牛肉粉 (Chief Beef Noodles)、三杯叙 (Chuan Bistro)、金煌煲煲好 (King’s Chicken)、AKINO (Flushing) SUSHI All You Can Eat、秀海福 (SHOW MINI HOT POT) 和千牛刀渣渣牛肉 (Bull on Knife Zha Zha Beef)。

法拉盛商改區官網：www.welcometoflushing.com。