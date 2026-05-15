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小企業法律專題講座《如何建立穩固的法律基礎》

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CMP人力中心5月18日舉辦小企業法律專題講座《如何建立穩固的法律基礎》
CMP人力中心5月18日舉辦小企業法律專題講座《如何建立穩固的法律基礎》

CMP人力中心將聯合紐約市小商業服務局、華埠共同發展機構及法律援助協會，於5月18日(星期一)舉辦一場專為華人小企業主及創業者而設的中文法律講座，主題為《如何建立穩固的法律基礎》。本次活動旨在協助企業主在完成公司註冊後，進一步了解並掌握企業運營過程中不可或缺的法律知識，從而建立穩健且合規的經營架構。

隨著越來越多創業者選擇成立股份有限公司（Corporation）或有限責任公司（LLC），不少企業主在完成註冊程序後，對於後續所需準備的法律文件及合規要求仍感到不清晰。事實上，完善的法律文件不僅是企業合法運作的重要基石，更在預防糾紛、保障股東權益、明確經營權責以及保護企業資產方面發揮關鍵作用。因此，及早建立完整的法律架構，對企業長遠發展至關重要。

本次講座將由專業法律人士進行講解，內容涵蓋公司成立後所需準備的核心法律文件，包括營運協議、公司章程、股權或所有權結構安排，以及其他與企業合規相關的重要法律要求。律師亦將分享實務經驗與常見問題，幫助參與者更全面地理解相關法律概念，並在實際經營中加以應用。

此外，為了進一步支援小企業主，本次活動特別安排現場法律諮詢環節。講座結束後，參與者將有機會與法律援助協會的律師進行面對面交流，獲得一對一的法律指導，針對自身企業情況提出問題，獲取專業建議。

本次活動將於5月18日（星期一）晚上6時至8時，在CMP人力中心舉行。地址:55 Chrystie Street 2/FL，New York, NY 10002。活動全程免費，並以國語進行，適合小企業主及有意創業人士參加。有意參加者請透過以下連結報名：https://bit.ly/20260518或致電CMP人力中心（646）603-7172查詢詳情。名額有限，歡迎儘早報名參加。

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