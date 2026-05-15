萬華超市法拉盛店5/16試營業 前200名顧客送10元抵用券

萬華超市法拉盛店5月16日試營業，當天前200名可獲贈$10抵用券。

隨著法拉盛 （Flushing）社區的蓬勃發展，廣大居民對於生活採購的品質要求也日益提升。紐約知名超市－萬華超市 (Walfood II Market)旗下全新旗艦店「法拉盛店」將於 2026年5月16日（週六）試營業（Soft Opening），全新裝潢設備並有免費大型室內停車場，試營業暨開幕酬賓同步，接受糧食券與各大OTC卡，歡迎闔府光臨。

這座坐落於北方大道黃金地段的全新超市，擁有16,000呎的寬敞空間、全新的裝潢設計並採用尖端的電子化設備，重新定義法拉盛華人 的購物生活方式。

亮點一：16,000呎豪華空間與人性化設施

走進萬華超市法拉盛店，首先映入眼簾的是極具現代感的裝修風格。16,000呎充滿豐富多樣的各類商品，流暢的動線，避免了避擠讓購物更加舒暢。

此外，考慮到法拉盛地區長期以來的「停車難」問題，萬華超市法拉盛店配備大型免費室內停車場。無論是炎炎夏日還是雨雪天氣，顧客都能從容停好車輛，直接進入賣場享受一站式購物。超市全面引進電子化收銀與標籤系統，環境更乾淨清爽，人員親切有禮，讓購物變得更加舒適。

亮點二：產地直達，滿足華人「家鄉味」

萬華超市深耕本地多年，始終堅持「品質第一、顧客至上」。法拉盛店將延續這一宗旨，各類產地直達的新鮮蔬果、上等肉類與當季生猛海鮮。同時，為了服務日益多元化的社區居民，超市也加強了冷鏈進口能力，引進大量網紅零食、東南亞調味品以及高品質的家鄉特色乾貨。

「不僅是在開超市，而是在成為社區的補給站，」萬華超市負責人表示，「從柴米油鹽到時尚零食，希望每一位顧客都能在萬華找到驚喜。」

亮點三：開幕重磅優惠，酬賓活動驚喜連連

1． 來就送:驚喜連連

5/16試營業當天，前200名顧客送$10抵用。可當天使用。

2. 社交媒體互動：點讚送好禮

超市推出了「互動送」活動：只要點擊關注「萬華超市法拉盛店」官方公眾號並轉發相關內容至朋友圈，集滿 58個讚，即可獲得康師傅系列飲料1箱。

3. 禮卡充值加碼：回饋忠實顧客

充值$500禮卡即送$50，外加一件萬華時尚休閒包。

充值$1000禮卡即送$100，再送一輛萬華專屬時尚折疊購物車。

4. 滿額大方送：多樣好禮選不停

活動期間，消費滿額（米、酒、特價及整箱商品除外）：滿$38：送高級香米 (2LB) 或李錦記熊貓蠔油。滿$88：送葵花籽油或兵團紅棗。滿$168：送家庭裝農心辛拉麵 (4x4) 1箱。滿$298：送三象牌茉莉香米(25LB) 1包。而後更有多項開幕驚喜等著大家。

萬華超市法拉盛店的落成，將為周邊居民帶來了購物的便利。萬華超市邀請您 5月16日(周六)試營業當天，攜親帶友共襄盛舉，體驗科技與生活交織的現代購物魅力。

萬華超市II法拉盛店 (Walfood II Market)營業時間：上午8點至晚上9點；地址： 138-18 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。電話：718-8888-6661。