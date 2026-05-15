百康仁德董事會成員陳治年醫生榮獲「社區服務與領導力獎」

百康仁德醫療集團董事會成員、內科陳治年醫生(右三)日前榮獲松柏之家社區服務中心頒贈「社區服務與領導力獎」。

在日前舉行的松柏之家社區服務中心29週年籌款晚會上，百康仁德醫療集團（Rendr）董事會成員、內科醫生陳治年（Henry Chen, MD）獲頒「社區服務與領導力獎」，以表彰他三十多年來為紐約市亞裔 社區所做出的貢獻。

在陳治年醫生執業的三十多年裡，他長期服務紐約布魯克林、曼哈頓唐人街及史丹頓島的亞裔移民 社區。他將百康仁德的「價值導向醫療」（value-based care）理念帶入社區，積極推動預防性醫療，倡導疾病篩查和慢性病管理，並定期為行動不便的年長患者提供上門家訪。

除了日常診療工作之外，陳治年醫生還先後在美國華人醫師會（ACAP）、美華醫師協會（ECAP）及和諧醫療社區大聯盟（SOMOS）等醫療組織擔任重要職務，推動社區基礎醫療體系的變革。他曾獲得多項榮譽，包括美國總統終身成就獎、聯合醫院基金頒發的「醫療卓越致敬獎」，並連續五年被評選為「醫療行業影響力人物」。

在頒獎典禮上，陳治年醫生表示，這一獎項不僅是對他個人的認可，也是對共同為移民社區提供優質服務的醫療團隊和社區合作夥伴的肯定。作為華裔移民，他深知移民社區普遍缺乏優質醫療服務和社會資源。醫療機構應當針對這些弱勢群體，提供全面、優質、易得和可負擔的服務。

松柏之家社區服務中心的籌款晚宴匯聚了眾多社區領袖與機構代表。同獲殊榮的還包括必達•百安律師事務所的Yan Lian Kuang-Maoga律師、紐約銀記腸粉創辦人黃雯敏（Cecilia Huang），以及布魯克林非營利組織「分享愛」（Sharing Heart）的創辦人趙奕荷（Melody Zhao）。