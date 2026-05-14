李信智整型外科 完全保密隱私 自備AAAA SF最高級別的執照手術室

李信智整型外科三診所，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，專業隱密，是僑胞選擇美容整型的最佳場所。

擁有超過30年整形外科經驗的韓國女醫師李信智（LEE, SHINJI S., MD），多年來在大紐約醫美界擁有極高知名度。她長期於曼哈頓 、法拉盛 及新澤西三地開設診所，專攻東方女性臉型與五官美學，憑藉細膩自然的整形風格與嚴謹專業的醫療態度，成為許多愛美人士口耳相傳的醫美/整型專家。近年來，多家媒體曾多次大幅專題報導李醫師的醫療理念與專業技術，而李醫生也長期為韓國電視台專訪的固定專業佳賓。

李信智醫師畢業於世界頂級學府: 麻省理工學院（MIT）與紐約大學 醫學院( NYU)，之後接受紐約大學醫學中心整形外科、維吉尼亞醫學院整形／顯微外科以及紐約州立大學外科等完整專業訓練，並取得美國整形外科協會認證資格。多年來，她始終堅持以「安全、自然、個人化」為核心理念，希望讓每位患者都能在維持個人特色的同時，改善外型與提升自信。

李醫師長年專研東方女性美容手術，尤其在雙眼皮、眼袋、鼻型雕塑、臉部拉提、抽脂塑身、隆乳及BOTOX注射等領域累積大量成功案例。她認為，東方女性五官比例與西方人不同，因此醫美手術不能單純套用歐美審美標準，而應依照個人臉型、骨架與氣質進行客製化設計，才能呈現自然協調的效果。

李醫師執數十年來，特別強調「醫療安全」的重要性。她提醒民眾，無論是微整注射還是侵入式手術，都應由具專業執照與豐富經驗的醫師進行。如BOTOX若注射位置不準或劑量不當，可能導致臉部不對稱、表情僵硬，甚至出現吞嚥困難等副作用；而抽脂手術，除了美感技術外，更考驗醫師對血管、脂肪層與術後傷口管理的專業能力。她受訪時多次強調：「美容醫療不能重來，安全永遠比流行更重要。」

除了傳統整形手術外，李信智醫師亦提供非侵入式醫美科技。她所負責的三家診所提供經美國FDA核准的COOLSCULPTING冷凍溶脂與超聲波拉提療程，不需開刀、打針或長時間恢復，即可達到局部雕塑與緊緻效果，因此受到許多上班族與愛美人士歡迎。療程時間約1至2小時，術後即可恢復日常生活，也成為近年診所熱門療程之一。

李醫師對於術前溝通也相當重視。她主張，每位患者的身形比例、膚質狀態與健康條件都不同，因此正式療程前，必須經過完整評估與詳細說明，讓患者充分了解手術內容、風險與恢復過程，再共同制定最適合的治療方案。這種重視醫病溝通與客觀分析的態度，也讓她多年來累積不少回流客戶與口碑推薦。

目前，李信智整形外科中心在紐約與新澤西共有三間診所，分別位於法拉盛、曼哈頓與Englewood，診所配備符合AAAA SF高標準的專業手術室，環境「安靜隱密、舒適專業」，並提供中文、韓文、日文及英文服務。

李信智整型外科法拉盛診所在北方大道上(近法拉盛高中)，地址：141-25 Northern Blvd. 1FL., Flushing，電話：718-939-9113；曼哈頓：866 2nd Ave., NYC, NY 10017（夾46&47街），電話：212-838-7232；新澤西：61 Glenwood Rd., Englewood, NJ（Englewood醫院對面），電話：201-227-9101。