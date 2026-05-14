我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

李信智整型外科 完全保密隱私 自備AAAA SF最高級別的執照手術室

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
李信智整型外科三診所，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，專業隱密，是僑胞選擇...
李信智整型外科三診所，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，專業隱密，是僑胞選擇美容整型的最佳場所。

擁有超過30年整形外科經驗的韓國女醫師李信智（LEE, SHINJI S., MD），多年來在大紐約醫美界擁有極高知名度。她長期於曼哈頓法拉盛及新澤西三地開設診所，專攻東方女性臉型與五官美學，憑藉細膩自然的整形風格與嚴謹專業的醫療態度，成為許多愛美人士口耳相傳的醫美/整型專家。近年來，多家媒體曾多次大幅專題報導李醫師的醫療理念與專業技術，而李醫生也長期為韓國電視台專訪的固定專業佳賓。

李信智醫師畢業於世界頂級學府: 麻省理工學院（MIT）與紐約大學醫學院( NYU)，之後接受紐約大學醫學中心整形外科、維吉尼亞醫學院整形／顯微外科以及紐約州立大學外科等完整專業訓練，並取得美國整形外科協會認證資格。多年來，她始終堅持以「安全、自然、個人化」為核心理念，希望讓每位患者都能在維持個人特色的同時，改善外型與提升自信。

李醫師長年專研東方女性美容手術，尤其在雙眼皮、眼袋、鼻型雕塑、臉部拉提、抽脂塑身、隆乳及BOTOX注射等領域累積大量成功案例。她認為，東方女性五官比例與西方人不同，因此醫美手術不能單純套用歐美審美標準，而應依照個人臉型、骨架與氣質進行客製化設計，才能呈現自然協調的效果。

李醫師執數十年來，特別強調「醫療安全」的重要性。她提醒民眾，無論是微整注射還是侵入式手術，都應由具專業執照與豐富經驗的醫師進行。如BOTOX若注射位置不準或劑量不當，可能導致臉部不對稱、表情僵硬，甚至出現吞嚥困難等副作用；而抽脂手術，除了美感技術外，更考驗醫師對血管、脂肪層與術後傷口管理的專業能力。她受訪時多次強調：「美容醫療不能重來，安全永遠比流行更重要。」

除了傳統整形手術外，李信智醫師亦提供非侵入式醫美科技。她所負責的三家診所提供經美國FDA核准的COOLSCULPTING冷凍溶脂與超聲波拉提療程，不需開刀、打針或長時間恢復，即可達到局部雕塑與緊緻效果，因此受到許多上班族與愛美人士歡迎。療程時間約1至2小時，術後即可恢復日常生活，也成為近年診所熱門療程之一。

李醫師對於術前溝通也相當重視。她主張，每位患者的身形比例、膚質狀態與健康條件都不同，因此正式療程前，必須經過完整評估與詳細說明，讓患者充分了解手術內容、風險與恢復過程，再共同制定最適合的治療方案。這種重視醫病溝通與客觀分析的態度，也讓她多年來累積不少回流客戶與口碑推薦。

目前，李信智整形外科中心在紐約與新澤西共有三間診所，分別位於法拉盛、曼哈頓與Englewood，診所配備符合AAAA SF高標準的專業手術室，環境「安靜隱密、舒適專業」，並提供中文、韓文、日文及英文服務。

李信智整型外科法拉盛診所在北方大道上(近法拉盛高中)，地址：141-25 Northern Blvd. 1FL., Flushing，電話：718-939-9113；曼哈頓：866 2nd Ave., NYC, NY 10017（夾46&47街），電話：212-838-7232；新澤西：61 Glenwood Rd., Englewood, NJ（Englewood醫院對面），電話：201-227-9101。

曼哈頓 法拉盛 紐約大學

上一則

聰明、溫和...「模範少數族裔」其實不是對亞裔的讚美？

下一則

攜手議員 布碌崙5華社機構共慶母親節
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

央視揭「精靈耳」整形亂象 恐面癱、終身殘疾

央視揭「精靈耳」整形亂象 恐面癱、終身殘疾
法拉盛海倫紋眉工作室 打造自然美感 母親節送上最貼心禮物

法拉盛海倫紋眉工作室 打造自然美感 母親節送上最貼心禮物
長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀

長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀
法拉盛整齊牙科雙親節特惠 全口植牙$28,800植牙植2送1

法拉盛整齊牙科雙親節特惠 全口植牙$28,800植牙植2送1

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了