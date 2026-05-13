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伯大尼畫室2026年度聯展「意像–The View」

紐約訊
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伯大尼畫室2026年度聯展，學生透過畫作展現對生活環境的觀察及想像，抒發自身感受...
伯大尼畫室2026年度聯展，學生透過畫作展現對生活環境的觀察及想像，抒發自身感受，刻劃出生命的軌跡。

位於法拉盛的紐約第一銀行畫廊現正展出名為「意象—The View」的畫展，展期直到本月18日為止。此展為伯大尼畫室(Bethany’s Studio of Art)2026年度聯展，集合該畫室84件學生傑出作品，畫作者都是年齡介於7-18歲的兒童及青少年。在這個展覽中有多幅作品為本年度各項繪畫競賽得獎作品，包括素描、水彩、壓克力、油畫、複合媒材及拼貼等不同的媒材。畫廊開放時間：週一至週六9am-4pm，歡迎各界前來參觀。

畫畫到底是一件有趣的事? 還是一件嚴肅的事? 從每一位創作者的作品中我們可以得到不同的答案。伯大尼畫室教學宗旨之一，引導學生在現代生活中尋找到真善美而成為美術創作的元素。所創作的主題不論是以描繪所見所感知的人事物及自然環境，或是心靈抒發，視覺思考的表達，是具象、抽象或想像，都必須呈現在一個畫面上，成為可觀看的物件，即是「意像-The View」。基礎美術能力的培養則對於意象的呈現過程及完成有著極重要的影響，這也使該畫室仍然注重觀察力與想像力，素描與色彩，構圖的探討及媒材運用能力。

多元是現代藝術的一個特質。對於生長在紐約的第二、第三代移民， 多元文化已經是他們非常熟悉的環境，甚至成為共同的特質。在成長的軌跡中向內向外的探索也成為自我確認的一環。對於人與人、城市與自然、自己的探索及真實感受，也都在本次展出的作品中呈現出紐約生活多元的意像。

十多年來，伯大尼畫室每年的學生聯展，都致力於將學生優秀的成果分享給社區，並且鼓勵兒童及青少年更認真的在美術學習上有好的成果，並且繼續成為生命成長中不可或缺的涵養。希望喜愛藝術欣賞的朋友一起來分享及鼓勵。不同於往年開幕茶會 ，該畫室今年將在 5/16(六)中午12點30分到下午2點30分舉辦此展覽的閉幕茶會。地址：41-02 Main St. 2nd  FL, Flushing,  NY 11355 (入口在41th Ave) 紐約第一銀行畫廊。現場將有音樂及輕食提供，來賓在現場也能與展出者及所有作品有美好的互動。有關該校詳細，資訊，請瀏覽該畫室官網：www.stoneandbethany.com。

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