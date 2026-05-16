「仰望星光」音樂會6月7日林肯中心演出

6/7仰望星光音樂會，與世界級音樂家們共享音樂的智慧與美好。

第三屆「仰望星光—和平與希望音樂會」將於2026年6月7日在美國紐約林肯中心LINCON CENTER，愛麗絲塔利Alice Tully Hall音樂廳舉行。該音樂會的舉行為佛光山傳燈六十週年系列活動之一。2026年適逢台灣佛光山總道場建寺60週年，星雲法師 100歲冥誕及紐約佛光山道場建寺35週年，此音樂會除了深深緬懷佛光山開山祖師星雲大師 的德誼之外，並希望以音樂傳遞和平希望。此場難得的世界級音樂會，曲目演出絕對觸動心靈。座位有限，欲洽從速，以免向隅。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示: 此音樂會在眾好評和期待下，今年邁入第三屆。此年度演奏盛會特邀世界頂級紐約大都會 合唱團及紐約愛樂成員，紐約大都會歌劇院交響樂團，紐約芭蕾舞團交響樂團，百老匯美聲音樂家等世界級的音樂家和表演家們參與演出，希望借此，以最美的音符和樂章傳達音樂的精華，提供一場清新的音樂饗宴。而本次的指導，15歲被《蘇格蘭人報》譽為新一代小提琴巨匠的辛明峰，並獲梅紐因賞識赴英國深造，曾任紐約大都會歌劇院第一小提琴，後進入美國寇蒂斯音樂院與茱麗亞音樂學院，師承名師加拉米安與Otto Werner Mueller，擁有逾二十年頂尖樂團與歌劇演出經驗。他曾獲多項國際比賽獎項，並與多個知名樂團合作演出，活躍於歐美音樂舞台。指揮方面，歷任紐約市南區交響樂團音樂總監，並參與多項音樂節與樂團演出，同時亦指揮歌劇製作，展現深厚音樂詮釋能力。1994年起加入紐約大都會歌劇院樂團，擔任第一小提琴，並長期參與歌劇製作與演出。在演奏與指揮領域皆有卓越表現，風格兼具深度與感染力。現已卸任該職，專注於演出與教學，持續活躍國際舞台，致力推動音樂教育與藝術傳承。

此次演出還邀請了紐約大都會首席圓號Erik Ralske及得過各項銅管大賽世界著名音樂家，同時也被享譽為「世界最有潛力影響力的低音銅管演奏」首席日本低音銅管Hiroshi Nakachi 及Daniel Krekeler 紐約爱樂副首席小喇叭蒞臨演出。此外，還邀請全世界具有代表性的歌劇院合唱團團兩百年的歷史成員來一起演出，紐約知名國際音樂家共70人左右，希望觀眾能感受到音樂的力量。而演出曲目中，有一系列跟觀眾互動歌曲，並首度把人間佛教小劇場片段首演，編曲由關山老師中國「蝶」，及多項百老匯的戲劇編曲，更由日本著名作曲動漫歌劇作曲家Michiru Oshima擷取共同合作。

「仰望星光」音樂會是佛光山紐約道場主辦，希望能著音樂傳遞和平與希望的種子，星光雲集，殿堂級陣容，不容錯過。相關訊息及購票，請洽詢718-939-8318或訪問官網www.fgsny.org，或掃林肯中心QRCode查詢。