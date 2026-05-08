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辣入心扉、溫潤如母愛 老成都新派川菜 母親節盛大回饋傳統成都味替代康乃馨，「寵愛女神」系列套餐暖心登場

紐約訊
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老成都用熱氣騰騰的成都味，替代傳統的康乃馨。引領一場不同的舌尖盛宴。
老成都用熱氣騰騰的成都味，替代傳統的康乃馨。引領一場不同的舌尖盛宴。

隨着五月的微風漸暖，一年一度的母親節即將來臨。在衆多慶祝方式中，一家人圍坐共享一頓熱氣騰騰的美味佳餚，依然是表達愛意最直接、最溫暖的傳統。位於法拉盛心臟地帶、以道地重慶與成都風味著稱的「老成都」新派川菜，今年特別推出「母親節超值大回饋」系列活動，用火辣的愛向最熱情的媽媽致敬。

「老成都」負責人表示，在四川文化中，母愛往往如同川菜的靈魂—既有紅油的熱烈奔放，也有老火慢燉的溫潤綿長。今年老成都的主打口號是：「用熱氣騰騰的成都味，替代傳統的康乃馨」。餐廳希望透過精心準備的川式盛宴，讓終年辛勞的媽媽們在舌尖上感受一場難忘的慶典。

為了滿足不同家庭的人數與需求，老成都特別規劃了三款母親節精選套餐，價位涵蓋 $228、$328 至 $428，每款套餐都經過主廚嚴選，從家常溫馨到宮廷盛宴，兼顧層次感與營養均衡：精緻溫馨套餐 ($228)： 適合小家庭聚餐。經典川菜「夫妻肺片」、「椒麻黃喉」，老少咸宜的「蒜泥白肉」。主菜部分則有鮮香開胃的「酸菜鮮活魚」與充滿鑊氣的「成都小炒黃牛肉」。富貴豐盛套餐 ($328)： 升級版體驗的「紅油耳絲」、「香辣烤魚」與滋補的「燒雞公」。口感彈牙的「油潑水煮牛」與清爽的「青花椒牛蛙」，層次分明，讓味蕾在麻辣間穿梭。至尊女神盛宴 ($428)：囊括川味經典，更增加了如「椒麻牛肉乾」、「姜蔥雙龍（龍蝦）」以及充滿奢華感的「椒鹽溫哥華蟹」。最頂級的套餐不僅是味覺的享受，更是對母親辛勤付出最高的視覺致敬。

特別值得一提的是，所有精選套餐均附贈老成都的人氣甜品「紅糖糍粑」。外酥內軟、甜而不膩的口感，寓意着生活甜甜蜜蜜，是節日餐桌上的完美句號。

除了豐富的套餐選擇，老成都更祭出烤魚半價與消費獎勵自5月8日至5月15日，凡到店消費滿 $50，即可享有「烤魚半價」優惠。口味任選，包括經典香辣、酸爽泡椒、濃郁蒜香與地道醬香，滿足不同口味的期待。寵愛女神，老成將提供多項貼心服務，確保每一位到店的「女神」媽媽都能感受到賓至如歸的尊榮感。

「老成都」不僅僅是一間餐廳，更是紐約華人尋找家鄉味的精神港灣。餐廳主廚堅持使用道地的四川香料，配合在地新鮮食材，打造出「低價位、豐盛、美味」的新派川菜。無論是火辣的「毛血旺」還是講究功底的「啤酒鴨」，每一道菜都體現了對細節的極致追求。在現代裝修與傳統味道的交織下，老成都營造出一種既時髦又親切的用餐氛圍。這裡不僅適合年輕人的聚會，更因其周到的服務與適宜的口味調節，成為許多長輩指名聚餐的首選。堂吃、外賣皆接受糧食券（EBT），歡迎提早預約訂位老成都地址： 37-17 Prince St., Unit 2 Flushing, NY 11354  訂位專線： 718.886.5595

母親節 法拉盛

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