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3AF Impact 50 評選出推動亞裔美國消費者領域的頂尖品牌

紐約訊
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3AF Impact 50 榜單出爐。
3AF Impact 50 榜單出爐。

為慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民傳統文化月，亞裔美國廣告聯合會（3AF）5月1日正式宣佈「3AF 2026 Impact 50」評選結果，表彰50個在亞裔美國消費者群體中進行有意義投資的全國品牌。入選品牌在真誠互動、市場行銷與廣告投放、體驗活動、戰略創新及持續承諾等方面均表現卓越。這個榜單，旨在表彰《財富500》及《財富全球500》企業在2025年所做的努力。3AF將於5月13日舉辦的亞裔行銷峰會上正式發佈該榜單。

3AF主席Cheryl Lee表示：「隨著各品牌在日益多元文化的市場環境中不斷探索前行，『3AF 2026 Impact 50』中的入選品牌在與亞裔美國社區建立真誠、持久關係方面堪稱引領者。他們的實踐證明，有意義的投入不僅能帶來切實影響，更是企業未來發展的必由之路。」

3AF 2026 Impact 50 的評選標準包括：

* 在廣告投放、媒體投資、影響力合作、社區參與、體驗活動或整合行銷推廣等方面，有可查證的2025年面向亞裔美國受眾的行銷活動；

* 文化洞察力與真實性；

* 戰略執行力與品牌曝光度；

* 超越單一時刻、體現持續承諾的實質性行動。

「3AF Impact 50」榜單由行業專家共同評選，其中許多專家在亞裔廣告與行銷行業擁有逾35年的從業經驗。此外，3AF還特別邀請3AF以外的資深行業從業者提名，以確保資料收集過程全面覆蓋2025年的整體行業動態。

3AF 2026 Impact 50（按字母順序排列）：

Acura（謳歌）、Alaska Airlines（阿拉斯加航空）、Bounty、Brown-Forman、Cadillac（凱迪拉克）、Chase（大通銀行）、Citibank（花旗銀行）、Coca-Cola（可口可樂）、Disney（迪士尼）、East West Bank（華美銀行）、Genesis Motor America、Gilead（吉利德）、Head & Shoulders（海飛絲）、Honda（本田）、Hulu、Humana、Hyundai（現代）、Instagram、Johnnie Walker（尊尼獲加）、Kia America, Inc（起亞美國）、Kraft Heinz（卡夫亨氏）、Lexus（雷克薩斯）、Lionsgate（獅門影業）、LVMH、Martell（馬爹利）、MassMutual（萬通互惠理財）、Maybelline（美寶蓮）、McDonald's（麥當勞）、MGM Resorts（美高梅國際酒店集團）、Murad、National Football League（美國國家橄欖球聯盟）、Nationwide Mutual Insurance、Netflix（奈飛）、New York Life（紐約人壽）、Nissan（日產）、Northwestern Mutual（西北互助）、Olay（玉蘭油）、Old Spice、Paramount（派拉蒙）、Prime Video、Princess Cruises（公主遊輪）、Secret、Suntory（三得利）、Tide（汰漬）、TikTok（抖音國際版）、Toyota（豐田）、United Healthcare（聯合健康保險）、Walmart（沃爾瑪）、Warner Bros（華納兄弟）、Youtube。

完整的3AF Impact 50榜單請詢問：https://www.3af.org/3af-2026-impact-advertisers/。如需報名參加3AF 5月峰會，請詢問：https://www.3af.org/2026-may-summit/。

關於3AF

3AF是一家全國性行業組織，成員涵蓋亞裔美國廣告公司、亞裔市場廣告主、亞裔媒體公司及其他行業專業機構。其使命是通過教育、宣導、推廣以及加強行銷商、代理機構、研究合作夥伴和媒體在內的各行業利益相關者之間的協作，推動面向亞裔美國消費者的亞裔美國行銷與廣告行業持續發展。更多關於3AF的資訊，請瀏覽 www.3af.org。

亞裔 夏威夷

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