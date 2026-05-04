2026臺灣童玩節17日周日紐約登場從童玩到布袋戲 串聯文化與社群

童玩節總策劃紀慶華（右）與臺灣會館理事長蘇春槐共同歡迎民眾踴躍參予「臺灣童玩節」。

2026年第二屆臺灣童玩節訂於5月17日（周日）下午1至3時半，在紐約法拉盛 臺灣會館（137-44 Northern Blvd, Flushing, NY）熱鬧登場，活動以臺灣童玩與文化體驗為核心主軸。主辦方廣邀所有對臺灣文化有興趣的大紐約地區家庭，以及13歲以下子女前往現場共襄盛舉。

聯合主辦第二屆臺灣童玩節的單位有國立臺灣師範大學美東校友會（NTNUAA）、翁雅琳導師領導的海外青年文化大使協會（FASCA），以及鍾文忠會長帶領的 Taiwan YES!，並獲多個僑界團體鼎力協辦與支持，包括臺灣會館、臺灣會館老人中心、世界華人工商婦女企管協會大紐約分會與新澤西分會、亞裔 未來基金會、大紐約區臺灣大專院校校友會聯合會、北美屏東鄉親會、大紐約客家會、大紐約區臺灣同鄉會、PS120Q 家長會及 Hello Taiwan 等單位。

本活動由國立臺灣師範大學美東校友會會長紀慶華出任總策劃，而籌備團隊全數由志工組成，充分展現社區高度的凝聚力與對文化傳承的深厚熱忱。FASCA 青少年志工將擔任童玩關主，在「大孩子帶小孩子」的互動氛圍中，引領孩童於遊戲中學習，在歡樂中體驗文化之美。

這不僅是童玩體驗活動，更是文化交流的盛會。主辦方期望透過遊戲這一跨越語言與文化的共通媒介，促進不同背景家庭之間的參與與互動，讓更多人認識臺灣文化的價值，並在歡樂中建立連結與深化理解。。這些經過精心規劃的多項經典遊戲與文化展示，包括布袋戲、彈珠台、吊酒瓶、飛鏢、套圈、釣魚、乒乓球、粿模、丟黏球，以及折餐紙盒與服裝繪畫等活動，讓大小朋友在歡笑之中，真切感受臺灣文化的活力與溫度。活動設有集章兌換機制，參加者只要集滿八個遊戲護照印章，即可兌換精美小禮物。現場亦備有多樣臺灣風味小吃，每張門票可兌換珍珠奶茶、剉冰、三明治、果汁及瓶裝水，數量有限，兌完為止。

於此同時，多位藝術家與社區領袖亦將熱情投入此次盛會，包括紀慶華、李立婷、翁雅琳、鐘文忠、梁婉容、林慶甫、蘇春槐、戴明宜、陳奕明、陳焌、林映君、彭志清、王宗誠、黃致彰、褚月梅、許伯丞、李佳玲、陳孟松、王聖喻、廖士敦、李惠萍、張育誠、邱希昌、許文瑞、李金標、羅錦蘭、陳彩雲、李聿、蘇詠淳、洪卿芳、楊承融、李孟璇、楊湞雅、王惠音、陳黛比、王美雲、張愉、Dr. Morrison、馬茗萱、范增昌及游秀貞等先進，共同為童玩節注入豐富多元的創意與文化內涵。其中，由 Katherine Chi 規劃的台灣布袋戲展示與導覽，將帶領參加者深入認識此項傳統掌中藝術的歷史脈絡與美學內涵。而展區則由建築師 George 鄭親自設計並手工打造，舞台製作經費由臺灣會館贊助，完整呈現臺灣工藝的細緻質感與獨特魅力。

此次盛會得以圓滿推動，特別感謝各共同主辦、協辦與贊助單位的會長、領導及其團隊，在資金、禮品與人力上的鼎力支持，包括駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行（蔡政蒼營運長）、大紐約臺灣人進出口公會、大紐約區海外臺灣人筆會、國際獅子會紐約法拉盛分會、北美洲臺灣婦女會紐約分會、紐約臺灣商會、Daily Benefit by Dr. Morrison、臺灣人醫師學會大紐約區分會、臺美醫療文化交流國際基金會、中華航空公司、長榮航空公司、CoCo 都可奶茶等單位，以及周秀涓、孫愛華、盧美好、張憶涵、郭麗卿、黃桂珠、周清月、袁林（天核佛堂）等人士的熱忱協助。

如欲參加，敬請事先上網購票，網址：https://qr.codes/vyJHq1，15美元（含手續費）；現場購票：20美元（限現金），聯絡電郵：[email protected]。