將對媽媽的愛化作一桌團圓宴 老豫園-母親節套餐，點亮溫馨食光

老豫園-母親節套餐，點亮溫馨食光。

記憶中，媽媽的味道總是廚房裡忙碌的身影與熱騰騰的飯菜。在這個專屬於她的節日，與其讓辛苦一輩子的她繼續在灶前忙碌，不如帶她來到位於法拉盛 的「老豫園 (Lao Yu Yuan Dumpling House)」，用一頓飽含心意的正宗家鄉味，用母親臉上最燦爛的笑容，為這特別的日子增彩。

老豫園負責人表示：「我們想做的，不只是一頓飯，而是讓每個家庭都能在繁忙的法拉盛，找到一份像家一樣的溫暖。」為此，餐廳特別準備了三款母親節 專屬套餐，將傳統豫菜的精髓與對母親的敬意，細膩地融入每一道菜餚中。

以愛為名的味蕾盛宴：從經典到豪華備有:【感恩．溫馨小聚】$198（適合4-6人）：適合小家庭的暖心首選。酥香的鳳尾魚開啟味蕾，肥而不膩的招牌紅燒肉帶著濃濃的家常溫情，再加上翡翠肉絲炒年糕的Q彈口感，簡單卻最能撫慰人心。

【體恤．尊榮款待】$298（適合6-8人）：精選多款店內明星料理。當家名菜「松鼠魚」以繁複刀工呈現如花般的姿態，寓意母親的美麗與堅韌；水晶蝦仁清脆爽口，如同母親對子女純潔無私的愛。

【盛情．豪華致敬】$398（適合8-10人）：集結山珍海味的頂級饗宴。清蒸大活龍蝦象徵著對母親最高的敬意，蝦子大烏參與什錦砂鍋則代表了滿滿的福氣與團圓，讓這份孝心在餐桌上優雅綻放。

同時，老豫園更提供「甜蜜加碼」-暖入心扉的酒釀圓子:有一種甜，是兒時媽媽手裡的糖。為了傳遞這份甜蜜，凡預訂母親節套餐，「老豫園」將加碼贈送一份熱氣騰騰的招牌「酒釀圓子」。圓潤的圓子象徵家人的團圓，微甜的酒釀則是節日裡最溫柔的點綴。

「老豫園」深知陪伴母親的每分每秒都珍貴，為了讓愛更輕鬆，沒有負擔

全店不論堂吃或外賣，皆接受糧食券 (EBT);同時，堂吃套餐的食客享有兩小時免費停車；或堂吃滿 $30 亦享一小時免費停車，讓您在法拉盛的擁擠中，依舊能從容帶著媽媽步入餐廳。

「一句媽媽我愛您，表達內心感謝；一桌母親節套餐，分擔辛勞千萬分之一。」這個五月，讓「老豫園」陪您一起，寫下關於感恩與美味的暖心回憶。老豫園地址： 42-35 Main Street, Unit 1M, Flushing, NY 11355 (法拉盛緬街中國銀行大樓內)幸福專線： 718-762-2222(席位有限，建議提前預約，為媽媽預留那份最暖心的位子。)