近期活動
05月04日（週一）:
●老年人社交填字遊戲
Senior Social: Crosswords
05/04,10:00am - 11:30am
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
05月05日（週二）:
●Microsoft Word 基礎入門
Microsoft Word for Beginners
05/05 10:30am - 11:30am
Location: 151-10 14 Road, Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
05月06日（週三）
●長者有氧塑形
Senior Cardio Sculpt
05/06, 10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location:Sunnyside Community Services
https://www.nycgovparks.org/
05月07日（週四）
●步道維護日
Trail Work Thursdays
05/07, 9:00 a.m.–12:00 p.m.
Location: Van Cortlandt Park Bronx
https://www.nycgovparks.org/
05月08日（週五）
●幼兒時光
Toddler Time
05/08 10:30am - 11:00am
Location: 108-19 71 Avenue, Forest Hills
https://www.queenslibrary.org/
05月09日（週六）
●兒童國際象棋俱樂部
Chess Club for Kids
05/09,11:00am - 12:30pm
Location:250-06 Hillside Avenue,
https://www.queenslibrary.org/
05月10日（週日）:
●母親節
Mother's Day
05/10, 9:00 a.m.–5:30 p.m.
Location:4900 Independence Ave, Bronx
https://www.nycgovparks.org/
