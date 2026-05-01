黃啟源律師2026年5月線上講座通知

黃啓源律師提供房地產、房東房客、遺產信託、商業官司等服務。

為回饋社區、普及法律知識，黃啟源律師事務所將於2026年5月舉辦三場線上專題講座，內容涵蓋信託規劃、首次購屋及刑事案件應對，歡迎民眾踴躍參加。

講座時間如下：

5月7日（周四）晚7:00 – 8:30：信託的基本理論以及實際操作

5月9日（周六）上午10:00 – 11:00：第一次買房應注意的問題

5月9日（周六）晚7:00 – 8:00：遇到刑事案件應注意的事項

報名方式：

有意參加者請發送簡訊至 (718) 688-9765，註明希望參加的講座場次。律師樓將於講座前一天以簡訊發送線上連結。如有疑問，請致電 (718) 688-9765 詢問張經理。

在美國，若未設立信託，不論是否已立遺囑，身後遺產多須由繼承人透過遺產法庭辦理遺產執行或遺囑認證，過程往往耗時、繁瑣且費用不菲。設立信託不僅可避免上述程序，若涉及白卡等政府醫療福利，亦有助於合法保護個人資產不被追索。此外，若對家人有特定安排，或家屬具有特殊需求，信託更能協助實現財產分配意願並提供長遠保障。對於資產接近或超過紐約州 或聯邦遺產免稅額者，信託亦是有效規劃遺產稅的重要工具。整體而言，具一定資產的中產家庭在退休與傳承規劃中，信託已成為不可或缺的一環。惟其法律概念對一般民眾而言較為陌生，需經專業律師詳細說明方能掌握。具豐富經驗的黃啟源律師，將於講座中深入淺出講解信託的基本原理與實務運用。

首次購屋對多數人而言是一項重大挑戰。從應先看房、尋找貸款或聘請律師的順序開始，到資金不足時的融資管道、銀行與貸款機構的選擇、貸款金額的規劃，乃至如何獲取較佳貸款條件，皆需審慎評估。此外，是否聘請房地產經紀、如何選擇合適經紀人、聘請律師的標準、簽約前是否進行房屋檢查、合約內容重點、產權報告的意義及問題應對，以及過戶流程與準備事項，均為買方不可忽視的重要環節。黃啟源律師將逐一為聽眾詳加說明，協助釐清整個購屋流程。

在刑事案件方面，當前執法趨勢趨嚴，警方加強執法力度，但檢察資源有限，案件處理壓力增加。在此情況下，面對刑事指控與司法程序，被告更需了解如何正確應對警方拘捕及法院審理。刑事訴訟涉及高度專業的法律技術，聘請經驗豐富的刑事律師進行辯護，對於保障個人權益與人身自由至關重要。黃啟源律師將於講座中詳述相關注意事項，協助民眾提升法律應對能力。

黃啟源律師亦提供免費法律諮詢，電話：(917) 709-6640。歡迎有需要的民眾來電洽詢。