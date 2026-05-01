長者醫療保險壓力上升 紐約市加強HIICAP諮詢服務應對需求

隨著人口老齡化加速與醫療制度日益複雜，紐約市 長者對醫療保險 諮詢服務的需求顯著上升。由紐約巿政府老齡事務部NYC Department for the Aging推動的「HIICAP」（健康保險資訊、諮詢與協助計畫），正成為協助長者理解與選擇保險的重要平台。

根據市府統計與預測，未來數年紐約市60歲以上人口比例將持續攀升。人口結構變化不僅增加醫療服務需求，也讓長者在面對Medicare、補充保險及處方藥計畫時更感困難。

社區服務人員指出，不少長者對保險條款與費用結構缺乏了解，容易錯失適合自身需求的保障方案。

「HIICAP」為符合資格的市民提供免費且保密的專業諮詢服務，涵蓋範圍包括：

聯邦醫療保險 （Medicare）登記與轉換;處方藥計畫（Part D）比較;補充保險（Medigap）選擇以及醫療帳單與理賠爭議協助。

該計畫透過受訓顧問與志工，在社區中心與長者服務據點提供面對面或電話諮詢，幫助長者減少不必要支出。

在聯邦醫療政策持續調整的背景下，部分長者對未來保險保障產生疑慮。專家認為，政策變動可能影響保費、補助與覆蓋範圍，使民眾更需要專業指導。

紐約巿政府老齡事務部表示，將持續擴大相關服務資源，以確保長者在制度變化中不致失去保障。

儘管服務已推行多年，仍有不少長者未曾接觸或使用該計畫。社區團體指出，語言障礙與資訊落差，是影響使用率的重要因素。

市府目前正透過多語言宣傳與社區合作，加強推廣「HIICAP」，希望提高民眾認知。

專家提醒，長者及其家屬應及早了解醫療保險選項，並善用免費諮詢資源，以降低未來醫療開支的不確定性。

在高齡化與醫療成本上升的雙重壓力下，「HIICAP」被視為紐約市保障長者福祉的重要支柱之一。

紐約巿政府老齡事務部，提供紅藍卡疑問解惑及相關説明，如有需要可致電NYC Department for the Aging老齡事務部212-244-6469，要求HIICAP或到網上查詢www.nyc.gov/aging。