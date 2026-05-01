我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中反腐新規上路 民企員工受賄 與公職人員「同罪同罰」

馬斯克去年薪酬曝光：帳面1580億 但實拿卻是0元

長者醫療保險壓力上升 紐約市加強HIICAP諮詢服務應對需求

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著人口老齡化加速與醫療制度日益複雜，紐約市長者對醫療保險諮詢服務的需求顯著上升。由紐約巿政府老齡事務部NYC Department for the Aging推動的「HIICAP」（健康保險資訊、諮詢與協助計畫），正成為協助長者理解與選擇保險的重要平台。

根據市府統計與預測，未來數年紐約市60歲以上人口比例將持續攀升。人口結構變化不僅增加醫療服務需求，也讓長者在面對Medicare、補充保險及處方藥計畫時更感困難。

社區服務人員指出，不少長者對保險條款與費用結構缺乏了解，容易錯失適合自身需求的保障方案。

「HIICAP」為符合資格的市民提供免費且保密的專業諮詢服務，涵蓋範圍包括：

聯邦醫療保險（Medicare）登記與轉換;處方藥計畫（Part D）比較;補充保險（Medigap）選擇以及醫療帳單與理賠爭議協助。

該計畫透過受訓顧問與志工，在社區中心與長者服務據點提供面對面或電話諮詢，幫助長者減少不必要支出。

在聯邦醫療政策持續調整的背景下，部分長者對未來保險保障產生疑慮。專家認為，政策變動可能影響保費、補助與覆蓋範圍，使民眾更需要專業指導。

紐約巿政府老齡事務部表示，將持續擴大相關服務資源，以確保長者在制度變化中不致失去保障。

儘管服務已推行多年，仍有不少長者未曾接觸或使用該計畫。社區團體指出，語言障礙與資訊落差，是影響使用率的重要因素。

市府目前正透過多語言宣傳與社區合作，加強推廣「HIICAP」，希望提高民眾認知。

專家提醒，長者及其家屬應及早了解醫療保險選項，並善用免費諮詢資源，以降低未來醫療開支的不確定性。

在高齡化與醫療成本上升的雙重壓力下，「HIICAP」被視為紐約市保障長者福祉的重要支柱之一。

紐約巿政府老齡事務部，提供紅藍卡疑問解惑及相關説明，如有需要可致電NYC Department for the Aging老齡事務部212-244-6469，要求HIICAP或到網上查詢www.nyc.gov/aging。

醫療保險 聯邦醫療保險 紐約市

上一則

未完整披露資訊致投資人受損 紐約加密幣平台判賠500萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長者護工不足 語言能勝任者更少 華人社區挑戰

長者護工不足 語言能勝任者更少 華人社區挑戰
如果您有「精神健康」方面的醫療需求透過 Covered California 可找到符合您預算的健康保險方案

如果您有「精神健康」方面的醫療需求透過 Covered California 可找到符合您預算的健康保險方案
紐約移民聯盟 籲市府預算擴大照顧移民社區

紐約移民聯盟 籲市府預算擴大照顧移民社區
伊州歐記健保平均月保費漲26％ 投保人數減4％

伊州歐記健保平均月保費漲26％ 投保人數減4％

熱門新聞

被毀容的傅女士坦言，現在會刻意避開鏡子。(記者高雲兒／攝影)

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

2026-04-24 14:18
皇后區醫師程志(左)因在紐約長老會皇后醫院任職期間連環性侵多名病患及伴侶，在去年8月被判刑24年。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

2026-04-26 16:05
紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

華女憶8大道遭性侵後狂追半條街：只想讓歹徒歸案

2026-04-23 20:07
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
劉錦杭於1980年代創立的第一證券，已成為華人社區重要的金融入口。(特約記者許振輝／攝影)

第一證券創辦人劉錦杭深耕金融 不斷前行

2026-04-23 02:00

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金