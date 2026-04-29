長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀

各界政要社區知名人士及球星現場到賀

各界政要社區知名人士及球星現場到賀

位於長島的健康與醫學美容中心 煥麗360 Vibrance 360 Wellness & Aesthetics 於4月24日舉行成立一週年慶祝活動，到賀嘉賓非常熱烈人數高達200多位，活動現場匯集政界代表、社區人士及多位公眾人物，所有來賓共同見證了該中心過去一年的成功發展及成果。

出席活動的政界人士包括納蘇郡主計長 Elaine Philip、北亨普斯特德鎮長 Jennifer DeSena、市議員 Christine Liu，以及納蘇郡亞裔事務主任 Meng Li 等人。多位官員於致詞中對該中心在促進社區健康及公益參與方面的努力表示肯定。此外，前紐約大都會隊球員 José Reyes、實境節目藝人 April Kirkwood，以及前好萊塢演員 Prashant Gupta 等亦出席此次活動為現場增添星光。

活動中國際知名水大師天山本姸現場致詞祝賀。她並分享自身接受相關療程的經驗，表示在接受治療後原有的疼痛狀況獲得明顯改善對中心提供的專業服務表示認同及肯定。

煥麗360 Vibrance 360 創辦人謝智華醫師在活動中表示，中心成立以來致力於結合醫療專業與健康管理理念，提供以整體健康為導向的服務，協助民眾在身心層面達到更理想的健康狀態。

多位參與政界官員指出，謝醫師長期關懷患者並積極投入社區服務，尤其在女性健康照護方面貫切始終持續耕耘，為不同年齡層女性提供支持。同時她亦推動消防員身心健康相關計劃透過新型技術為前線工作人員提供身心及復健協助，展現醫療專業延伸至社會服務的實踐。

活動中，主辦方宣佈成立 Vibrance 360 非營利基金會，未來將針對有需要但資源有限的族群，包括退伍軍人、癌症患者，以及面臨荷爾蒙轉變與代謝健康挑戰的更年期女性，提供整合性醫療與健康管理支持，進一步擴展服務對象。

會上當天亦安排專題分享，由20多年專業經驗醫師Dr. Drew DeMann介紹再生醫學於疼痛及運動傷害治療的應用，包括幹細胞相關療法，讓與參加會上嘉賓對相關醫療發展有更深入了解。

各界政要社區知名人士及球星現場到賀

活動現場嘉賓反應氣氛熱烈，來賓透過大會的交流與體驗，了解中心所提供各項服務，在輕鬆而充實的氛圍中渡過一個富有意義的時刻。

主辦方表示，未來將持續推動整合醫療與創新科技應用，提升服務品質，並透過基金會拓展社區公益計劃，深化社區參與，讓健康與關懷惠及更廣泛族發揮更長遠的社會影響力。

謝智華醫師創辦的 Vibrance 360 煥麗360 醫美與抗老中心，配備多項歐美最先進的醫療與再生醫學儀器，能有效促進身體器官的血液循環，迅速緩解長期筋骨痠痛與慢性疲勞，全面提升身心靈的平衡與健康品質。

中心以「內外兼修、由內而外的美」為理念，融合醫學美容、再生醫學與精神健康三大領域，打造全方位的健康與美麗體驗。

高壓氧（Hyperbaric Oxygen Therapy） 可促進術後恢復與細胞再生，改善睡眠與疲勞，並有效減壓與提升專注力；而最新的 Exomind 腦能量平衡儀 則透過非侵入性腦波刺激，幫助情緒穩定、減輕焦慮與抑鬱，同時強化大腦專注與創造力，是現代人抗壓與養腦的創新科技。

煥麗360科技抗衰醫美與健康中心

Vibrance360Wellness & Aesthetics

地址25 Northern Blvd, Greenvale, NY 11548

電話（516）200-0360

www.vibrance360.co

微信號vibrance360