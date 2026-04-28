法拉盛喜來登大酒店35年地標風華 頂級豪華宴席限時回饋社區

喜來登酒店宴會現場高端典雅絕對讓賓主盡歡。

坐落於皇后區法拉盛 心臟地帶、開業超過35年的喜來登大酒店（Sheraton LaGuardia East Hotel），不僅是當地最具辨識度的地標建築之一，更是無數華人 社群與國際旅客心中「品質與信賴」的代名詞。憑藉無可取代的交通便利性、持續翻新的硬體設施，以及穩居業界翹楚的服務水準，這座酒店在寸土寸金的法拉盛黃金地段，持續書寫屬於自己的傳奇。

其中最受矚目的，莫過於可容納近千人的大型宴會廳——在法拉盛地價高昂、空間稀缺的環境下，如此規模的宴會場地可謂「無人能出其右」。無論是盛大婚禮、壽宴、公司尾牙，抑或跨國商務會展與學術研討會，法拉盛喜來登大酒店均能以專業團隊與靈活空間，為客戶打造賓主盡歡的完美體驗。

喜來登大酒店宴會部由行政主廚羅偉強（Roger Luo） 與西餐主廚Daryl Rhodes 共同主理，兩人聯手將粵菜經典手藝與國際化餐飲潮流無縫融合，滿足從地道華人家宴到高端跨國企業餐會的多樣需求。羅偉強來自「世界美食之都」稱號的中國廣東順德，他師從多位粵菜名廚，從刀工、火候到醬汁調配，打下極為紮實的傳統根基。他的職業生涯始於廣東中山溫泉酒店，隨後在1985年迎來關鍵轉折——加入香港美麗華酒店集團，並被派往深圳南海酒店擔任副廚。同年，他憑藉卓越的專業表現與敬業精神，獲頒美麗華集團「最佳員工獎」，這在當時極少數能獲此殊榮的華人廚師中，無疑是高度肯定。

1990年代初，羅偉強轉戰北美，加入美東極負盛名的「麒麟金閣」，從廚師一路晉升至總廚，一做便是十二年。其後，他歷任紐約東皇朝飲食集團行政總廚、富頓集團行政總廚，並於2008年重返麒麟金閣集團擔任行政總廚。2016年，他正式加入喜來登酒店集團，出任法拉盛喜來登酒店行政總廚至今，統籌整座酒店的餐飲出品——涵蓋客房餐飲、融合菜式及各類宴會佳餚。

羅偉強坦言，酒店宴會不同於獨立餐廳，建立「標準化操作流程」至關重要。「中餐講究『鑊氣』，但鑊氣不能靠運氣。從食材驗收、儲存、切配到烹調時間，每一個環節都要可複製、可管控。」他曾帶領團隊在單日數百人的大型會展宴會中，確保所有熱菜同時上桌、溫度達標、口味一致。「宴會就像打仗，提前演練、分工明確、應急預案，缺一不可。」正是這份嚴謹管理，使酒店餐飲滿意度在每年都在顯著提升，也讓越來越多華裔客戶願意將最重要的宴席交付給他。

為回饋社區長期支持，羅偉強主廚與宴會部團隊特別推出頂級豪華喜宴菜單，原價 $1,728，現特惠價僅 $1,500（每桌十人份），優惠期限至 2026年12月31日止。此價格在法拉盛同等級酒店宴會市場中極具競爭力，堪稱誠意十足的回饋方案。這份豪華菜單匯集粵菜宴席精髓與國際化創意，完整菜色如下：1. 「江南脆皮乳豬」（整隻）--外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，象徵鴻運當頭；2. 「鮮果龍蝦大沙律」嚴選新鮮龍蝦，搭配當季水果與主廚特調醬汁，清爽開胃，展現宴會的第一道驚喜；3. 「百花釀蟹鉗」手打蝦膠鑲嵌於鮮甜蟹鉗之上，外酥內彈，做工繁複，體現順德師傅的巧手匠心；4.「 翡翠XO醬爆珊瑚蚌帶子」以頂級XO醬爆炒爽脆珊瑚蚌與厚實帶子，鑊氣十足，鹹鮮微辣，極受年輕賓客喜愛；5. 「桂花蟹肉海皇魚肚羹」以上湯熬製，加入蟹肉、魚肚與桂花香氣，滑潤滋養，是宴席中不可或缺的暖心湯品；6.「 碧綠蠔皇原隻鮑魚花菇」嚴選5頭鮑魚，以蠔皇高湯慢火煨煮至軟糯入味，搭配花菇與青蔬，氣派與美味兼備；7. 「喜來登法式焗牛扒」選用優質牛裡肌，以香草奶油醬汁焗烤，肉嫩汁濃，展現酒店中西融合的獨特風格；8. 「鴻運脆皮炸子雞」皮脆肉嫩，鹹香回甘，是粵式宴席的經典收尾熱菜，象徵吉祥圓滿；9. 「日式鹽燒桂花魚扒」融合日式鹽燒技法，保留桂花魚扒的鮮甜與細嫩，外皮微焦香脆，創新不突兀』10. 「雙喜伊麵」 以乾燒手法處理伊麵，搭配韭黃、銀芽與香菇絲，象徵長壽與雙喜臨門』11. 「幸福炒飯」粒粒分明，用料紮實，是宴席中最能體現師傅基本功的隱藏主角；12. 「百年好合糖水」以紅豆、百合、蓮子熬製，甜而不膩，寓意新人或賓客感情長久、百年好合。此份限時優惠方案旨在回饋社區35年來的支持與愛護，優惠截止日為2026年12月31日，建議有婚宴、壽宴、公司尾牙或節慶聚餐需求的客戶提早預訂，以免向隅。

除了頂級豪華喜宴方案，法拉盛喜來登大酒店宴會部亦提供從 $1,200 至 $3,600 不等的多元宴會菜單，無論是溫馨家宴、社團聯歡、企業春酒或高端商務晚宴，都能彈性搭配。酒店每年承接近千場宴會與會展活動，經驗豐富的宴會經理團隊可提供從場地佈置、菜單設計、流程規劃到現場執行的一條龍服務。法拉盛喜來登大酒店中餐宴會部預訂專線：宴會部 718-670-7406（請洽中餐宴會業務），酒店地址： 135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354（法拉盛市中心地標）

喜來登大酒店宴會部行政主廚羅偉強（Roger Luo）以其紮實的粵菜功底在業界贏得了無數讚譽。