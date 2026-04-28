Mu Young Entertainment 領航矽谷古典美學新實踐

在科技主導的矽谷 ，Mu Young Entertainment 正探索藝術與商業的融合路徑。品牌取「模樣」諧音，致力於發掘並培養新銳藝術人才，將藝術感知轉化為具備市場價值的發展模式，並為其提供從培養到國際化的系統支持。

公司由Allison Yang創立，她兼具鋼琴家與創業者身份，融合藝術敏感度與商業判斷力。創業首年即完成百萬美元級資本運作，業務延伸至藝術教育、美妝與高端皮具等領域，逐步形成多元品牌矩陣。

在國際布局方面，Mu Young 已成為聯合國 女性倡議「Listen To Her」晚宴美國官方合作夥伴，該項目由聯合國教科文組織和平大使Guila Clara Kessous等推動，關注女性力量的全球表達。同時，Allison Yang 亦受邀出席2026年坎城影展，將以藝術家與企業家雙重身份參與國際交流。

未來，Mu Young Entertainment 將持續連結東西方文化，推動藝術與社會價值的深度融合。

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