財富傳承新思維：「退休資產最大化」公益講座 圓滿落幕

「退休資產最大化」公益講座吸引了廣大僑胞參加，專業的講解獲得一致好評。

隨著全球通膨與稅務環境的變動，退休 理財與資產保護已成為僑胞關注的熱點。由資深理財團隊主辦的「如何讓退休時擁有最大化資產」免費公益講座，日前於法拉盛啟揚中心圓滿舉行。當日現場座無虛席，多位理財專家針對稅務分散、資產保全及跨代傳承等議題進行深入剖析，為與會民眾提供了具備實操性的財務規劃方案。

稅務規劃：資產增值的隱形防護牆

本次講座的核心亮點之一在於「稅務負擔分散」的策略運用。專家指出，許多華裔 家長在累積財富時，往往專注於投資報酬率，卻忽略了美國複雜的稅務制度。講座中詳細講解了如何透過保險與年金工具，在合法合規的前提下優化稅務結構，避免未來的資產在提領或傳承時被高額稅負稀釋。

穩健退休：打造「不退色」的終身收入

針對民眾最擔憂的退休後生活品質，主講人強調了「退休資產最大化」不應僅限於數字的增長，更重要的是「收入的穩定性」。透過對年金規劃與終身壽險的整合運用，民眾可以在退休後建立起一個免受市場波動影響、且能隨生命週期領取的穩定現金流，真正實現「尊嚴退休」的目標。

深入社區：解決華人家庭核心訴求

主辦單位表示，華裔社區對於子女教育基金、長期護理保障以及跨代財富傳承有著獨特且深厚的訴求。此次講座旨在發揮專業服務團隊的優勢，以通曉華語的溝通方式，消弭金融資訊的不對稱，協助僑胞在變動的經濟大環境中守護財富。

現場互動踴躍 廣獲僑胞好評

在問答環節中，現場聽眾針對如何將人壽保險轉化為免稅補充退休收入等細節提出了具體疑問，專家團隊亦一一給予專業解答。不少與會者表示，此次講座內容紮實，打破了以往對理財的盲點，對家庭未來的財務安全藍圖有了更清晰的規劃方向。歡迎有相關問題的僑胞預約諮詢電話： 929-218-2485 / 917-767-5120