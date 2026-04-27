近期活動
04月27日（週一）:
●銀髮族心肺塑形運動
Senior Cardio Sculpt
04/27,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Sunnyside Community Services
https://www.nycgovparks.org/
04月28日（週二）:
●有氧舞蹈
Cardio Dance
04/28 4:30 p.m.–5:30 p.m.
Location: Jackie Robinson Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
04月29日（週三）
●幼兒活動時間
Toddler Time
04/29, 11:00am - 11:30am
Location: 118-14 Hillside Avenue,
https://www.queenslibrary.org/
04月30日（週四）
●成人鍵盤打字練習
Keyboard Typing Practice for Adults
04/30, 12:30pm - 1:30pm
Location: 40-20 Broadway, Astoria
https://www.queenslibrary.org/
05月01日（週五）
●低強度舞蹈有氧
Low Impact Dance Fitness
05/01, 10:00 a.m.–10:45 a.m.
Location: NYPL - Mosholu Library
https://www.nycgovparks.org/
05月02日（週六）
●親子同樂時光
Family Play with Me Time
05/02, 10:15am - 11:15am
Location:47-40 Center Blvd,
https://www.queenslibrary.org/
05月03日（週日）:
●Anna Kao 插花藝術
The Art of Flower Arrangements by Anna Kao
05/03, 2:30pm - 4:00pm
Location: Golden 1637 Central Avenue
https://www.queenslibrary.org/
上一則
下一則