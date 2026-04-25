美國聯協公益會暨城市公益會聯合舉辦「生活型態醫學與過敏症」講座 提升社區健康意識

美國聯協公益會會長孔憲衡（中）暨城市公益聯合會會長陳文敏（左）一同致贈紀念獎給李黃美麗醫生。

春季來臨，花粉紛飛，過敏症頻發，廣泛影響民眾日常生活與健康。有鑑於此，美國聯協公益會（United Mutual Association）聯同城市公益聯合會（Urban United Association），於日前在法拉盛 和美康活動中心舉辦「過敏症症狀及預防」健康講座，吸引數十位會員及社區民眾踴躍參與，現場氣氛熱烈。

本次講座特別邀請知名過敏症專家李黃美麗（Mary Lee-Wong）醫生主講。李醫生現任瑪摩利醫院（Maimonides Medical Center）過敏與免疫學主任及西奈山伊坎醫學院名譽教授。這是她繼去年春天之後，第二次應邀為公益會開講。李醫生深入淺出地講解過敏症的成因與機制，指出過敏屬於人體免疫系統對特定物質產生過度反應，意即當人體接觸致敏原（如花粉、塵蟎或特定食物）時，會反覆出現不適症狀，包括打噴嚏、皮膚紅疹、呼吸困難等。她特別強調，過敏症狀不可忽視，應及早辨識並與家庭醫生充分溝通，以獲得正確診斷與治療。

針對近年愈來愈常見的食物過敏問題，李醫生提醒，除了常見過敏源外，「異國食物過敏」亦值得關注，尤其是在外旅遊或嘗試新奇飲食時，更應提高警覺。她建議民眾養成閱讀食物標籤、了解自身過敏史，以及隨身攜帶必要藥物等良好習慣，以降低突發風險。此外，講座亦結合「生活型態醫學」理念，鼓勵民眾透過改善飲食、規律作息、適度運動及壓力管理，全面提升免疫力，從根本減少過敏發作機會。

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