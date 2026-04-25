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皇后區斯巴魯（Star Subaru）現貨最全價格合理打造美東最強中文購車服務

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斯巴魯（Star Subaru）旗下多位經驗豐富的華裔銷售人員，隨時為社區民眾提...
斯巴魯（Star Subaru）旗下多位經驗豐富的華裔銷售人員，隨時為社區民眾提供全方位的專業諮詢服務。

在北美汽車市場，斯巴魯（Subaru）憑藉連續16年蟬聯「最可靠汽車品牌」殊榮，以及指標性的對稱式全時四驅系統與頂級安全評級（IIHS），始終是紐約家庭的首選。身為美東地區的重要戰略夥伴，深耕社區達23年的斯巴魯五星服務（Star Subaru），正以「全美東冠亞軍的庫存量」與「全方位本土化服務」，重新定義華裔消費者的購車體驗。

Star Subaru 位於皇后區北方大道的旗艦展廳，以超過 72 輛全系列現車庫存穩居區域經銷商之首，庫存規模更是同級對手的三倍。總經理 Zack 指出，車行建立了高效供應鏈，每週直接從新澤西港口提運新車，確保車源充足且狀態最新。這種「即看、即試、即交付」的高效率，讓追求品質與節奏的紐約消費者大為讚賞。

為了深耕華裔社區，Star Subaru 率先組建了紐約首支 「多語種銷售團隊」，成員能流利切換國語、粵語、福州話及各地方言。從精密的車輛性能解說到複雜的金融方案洽談，消費者皆能使用最熟悉的母語溝通，徹底消除合約誤解與溝通障礙，讓購車過程如與家人對話互動般輕鬆順暢。

針對許多新移民面臨的貸款難題，Star Subaru 展現了極大的靈活性，因而特別推出信用修復專項方案。凡 FICO 信用分數在 580 分以上的客戶即可申請汽車貸款，門檻極具競爭力。此外，車行不定期推出農曆新年等專屬促銷，讓華裔客戶能以最具性價比的方式擁有一台安全座駕。

為回饋僑胞，Star Subaru 現正推出限時回饋活動。凡憑本報導或報紙廣告到店購車或租賃的客戶，可享有原廠高價值配件「二選一」免費升級：4K 行車紀錄儀： 支援碰撞自動封存與手機監控，行車安全無死角。或是原廠遙控啟動系統： 透過手機 APP 即可預熱/預冷車輛，極大提升冬夏兩季的便利性。Star Subaru展廳地址： 206-26 Northern Blvd, Queens, NY 11361，中文諮詢專線： 718-819-0100，營業時間： 週一至週日（7天營業）。

斯巴魯（Star Subaru）旗下多位經驗豐富的華裔銷售人員，隨時為社區民眾提...
斯巴魯（Star Subaru）旗下多位經驗豐富的華裔銷售人員，隨時為社區民眾提供全方位的專業諮詢服務。

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斯巴魯（Star Subaru）旗下多位經驗豐富的華裔銷售人員，隨時為社區民眾提供全方位的專業諮詢服務。

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