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過敏年年犯？提前做對這一步，整個春天都舒服

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惱人的春季過敏，百康仁德（rendr）集內科、眼科和病理科三位醫生，一起為您支招...
惱人的春季過敏，百康仁德（rendr）集內科、眼科和病理科三位醫生，一起為您支招。

春季來臨，你是不是也開始瘋狂打噴嚏、鼻涕流不停？惱人的春季過敏到底怎麼防治？紐約百康仁德醫療集團（rendr）請到內科、眼科和病理科的三位醫生，一起為您支招。

春季過敏症狀

百康仁德內科全科醫生陳玉珠（Zu Yu Chen, DO）介紹，季節性過敏的常見症狀分為：

1.呼吸道症狀

陣發性噴嚏，每次連續3次甚至10次以上；

大量清水鼻涕，有時會不自覺滴落；

鼻塞，嚴重時會影響睡眠和嗅覺；  

鼻癢，導致不自覺揉鼻，小孩可能出現「過敏性敬禮」（用手掌向上推鼻尖）。

2.皮膚症狀

過敏性皮炎，臉部、頸部等暴露部位出現紅斑或丘疹；

瘙癢、幹燥，皮膚緊繃發熱，抓撓後可能出現抓痕或脫屑；

蕁麻疹，伴明顯瘙癢，位置不固定。

3.如果控制不當，季節性過敏可能還會引發哮喘

百康仁德眼科專科醫生周迪（Di Zhou, MD）指出，除上述症狀外，春季過敏也可能導致眼部症狀，例如眼部搔癢、紅腫灼熱、流淚增多。周迪醫生建議，出現相關症狀時應避免揉眼，以免加重不適或引發感染。同時可以減少接觸過敏原，並在醫生指導下對症處理。

揪出過敏「真兇」：過敏原檢測

陳玉珠醫生表示，春季過敏主要來自空氣中的吸入性過敏原，包括：樹木花粉（如樺樹、橡樹等）、草類花粉、黴菌、塵蟎和寵物皮屑。這些微小顆粒通過呼吸進入體內，引發免疫系統反應。此外，大家吃的食物裡也會有過敏原，例如雞蛋、牛奶和乳製品、堅果、海鮮等。

僅靠症狀，醫生很難判斷患者具體對什麼過敏，而明確過敏原可以幫助避開觸發因素、更精準地用藥、並制定長期管理方案。因此，過敏檢測十分重要。

百康仁德病理專科醫生張泳（David Zhang, MD）介紹，如果有過敏症狀，大家可以先諮詢家庭醫生，看看是否需要做過敏原測試。

過敏原測試非常便捷，在家庭醫生診所就可以進行。例如百康仁德為患者提供的過敏原檢測，涵蓋36種呼吸過敏原和30種食物過敏原。醫生只需要從患者手臂抽一至兩試管血，然後把血液樣本送去病理實驗室進行測試，基本一週內就會確定過敏原了。

應對過敏：對過敏原精準打擊

在花粉高發季節，周迪醫生建議大家減少與過敏原的接觸：

花粉高峰期（通常10am~4pm）儘量減少戶外活動，外出建議佩戴KN95口罩及防花粉眼鏡。

關閉門窗，使用帶有HEPA濾網的空氣淨化器。

回家後及時更換外衣，洗臉、洗手並漱口，減少花粉帶入室內。

使用生理鹽水衝洗鼻腔，有助於清除附著在鼻黏膜上的花粉和灰塵，緩解症狀。

陳玉珠醫生建議，不要等到症狀嚴重後才開始用藥。有過敏史的人群，可以在過敏季來臨前1–2週諮詢家庭醫生，提前用藥或評估是否適合脫敏治療。

在日常護理方面，陳玉珠醫生還建議：加強皮膚保溼，可選擇含神經酰胺或角鯊烷的潤膚產品，減少刺激。同時保持均衡飲食，多攝入富含維生素C的蔬果。定期清潔環境，建議每兩週用60°C以上熱水清洗床上用品，減少塵蟎。

陳玉珠醫生（Zu Yu Chen, DO）在法拉盛看診，可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理、專科轉診等服務。預約電話：718-939-5213。

周迪醫生（Di Zhou, MD）在布魯克林和唐人街看診，可提供全面眼科檢查、青光眼檢查、準分子激光手術和全飛秒激光手術、白內障手術等服務。預約電話：718-362-6311。

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