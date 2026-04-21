紐約和長島高中游泳錦標賽中 海豚學員成績優異 名列前茅

總教練Tiffany(中間藍色上衣)和優秀學員及教練們在海豚旗艦泳池合照。

經由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，向來在紐約市和長島各校泳隊中表現優秀，為奪標立下汗馬功勞。最近，海豚游泳的學員們在精英雲集的全紐約市高中錦標賽(New York City PSAL Championship)和長島縣錦標賽(Nassau County Championship)中取得了優異的成績。

在2026年2月7日週末舉行的長島縣男子游泳高中錦標賽上，一共有12個決賽項目。海豚現任、前任學員和教練們入圍了全部12個項目，取得優異成績。獲得金、銀、銅牌。

海豚總教練Tiffany葉稱，為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，她經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生，故該中心的訓練水準得以持續保持及提高。

1997年在曼哈頓 成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一，目前在皇后區 、布碌崙 及長島六個場地均有開班。2024年6月位於法拉盛中心的海豚全新旗艦泳池更是盛大開幕。海豚旗艦泳池是擁有4條泳道的恆溫泳池，該嶄新的游泳中心舒適寬敞、設備先進，加上停車方便，可為家長和學生們提供更完備的服務。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內恆溫泳池進行，故全年均可授課。近30年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

總教練Tiffany為美國專業游泳協會(ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

海豚游泳培訓中心在紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練中心，查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。