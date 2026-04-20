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佳欣旅遊七月西班牙葡萄牙遊輪遊 九月土耳其全覽遊 十月雙十國慶返台團

紐約訊
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佳欣旅遊帶您探索昔日海上霸權和鄂圖曼帝國文化內涵；入秋遊寶島台灣，大啖夜市小吃。
佳欣旅遊帶您探索昔日海上霸權和鄂圖曼帝國文化內涵；入秋遊寶島台灣，大啖夜市小吃。

寒冷的冬天終於過去了，又到適合出國旅遊的春、夏季，享受大自然風光增長世界見聞。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地為紐約華人挑選了三個各具風情的旅遊行程供選擇：

① 7/17至7/28的西班牙葡萄牙豪華遊輪團12天遊。西、葡兩國地屬伊比里半島，北接法國和西歐大陸，南接非洲。十七世紀開始的三百年大航海時代，殖民全球帶來兩國最輝煌的燦爛文化，澳門、台灣、美洲、非洲等地的近代文明，都是西、葡二國帶進。遊輪從西班牙巴塞隆納出航，航經沿海六個城市上岸遊覽，穿過英屬直布羅陀海峽，來到葡萄牙首都里斯本，結束遊輪行程，搭機飛至半島內陸中心的西班牙首都馬德里，住宿市中心酒店，遊覽兩晚後搭機返美。

② 9/20至9/30的土耳其11天全覽遊。土耳其地跨歐、亞洲大陸，1453年滅了東羅馬帝國成立了鄂圖曼帝國。首都伊斯坦堡曾是世界上最大的城市，歐、亞、阿拉伯三大文化匯集，直至1918年一次大戰結束，輝煌了四百多年。行程從紐約飛至伊斯坦堡，遊覽清真寺、海峽遊船，搭車至首都安卡拉參觀博物館和國父凱末爾陵墓。繼續前往卡帕多奇亞搭乘熱氣球欣賞奇石岩山。車行至棉花堡，欣賞溫泉水塑造的岩石及流入礦華池的泉水、古城街道、城牆、清真寺。再來到西岸地中海邊兩千年前羅馬時代聖經古城以弗所廢墟，耶穌的弟子約翰和保羅皆在此傳教，聖母瑪利亞最後居住於此。參觀土耳其最著名的皮革製作場。回到伊斯坦堡完成全團全境的巴士遊，搭機返美。

③ 10/6至10/16的雙十國慶返台團11天遊。佳欣旅遊從1995年開始的國慶返台團今年已逾三十年，聲譽佳，在台北期間安排進入總統府參觀，前往蔣中正及蔣經國的園區及官邸居室內參觀，圓山飯店及故宮博物院餐廳午餐及遊覽。參加國慶當日總統府前的大會活動並安排入座僑胞貴賓席。環島活動至日月潭遊湖，住宿湖畔木板步道的溫德姆酒店。行程包括台南赤崁樓、奇美博物館、高雄愛河、夜市、住宿漢來飯店；台灣最南端的貓鼻頭、鵝鑾鼻燈塔，住宿台東桂田喜來登酒店；東行而上沿台東縱谷、花蓮、宜蘭，住宿礁溪溫泉平旅。回到台北後返美。

全程都住宿五星酒店、安排酒店內的晚餐，日月潭和礁溪二地都住溫泉酒店，可在自己房內或室外溫泉池泡浴。台北住宿中山北路、民權東路口的五星級亞都麗緻酒店，有米其林級天香樓中餐廳和巴賽麗西餐廳，可安排前後加住。飛機航班可選擇各大航空公司及續往東亞各大城市。

佳欣旅遊地址37-02法拉盛緬街一樓F6A室。可電話簡訊連絡：(917) 375-7740，微信及Line: fredfu121，電郵：[email protected]

佳欣旅遊帶您探索昔日海上霸權和鄂圖曼帝國文化內涵；入秋遊寶島台灣，大啖夜市小吃。
佳欣旅遊帶您探索昔日海上霸權和鄂圖曼帝國文化內涵；入秋遊寶島台灣，大啖夜市小吃。

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