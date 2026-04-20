佳欣旅遊七月西班牙葡萄牙遊輪遊 九月土耳其全覽遊 十月雙十國慶返台團

佳欣旅遊帶您探索昔日海上霸權和鄂圖曼帝國文化內涵；入秋遊寶島台灣，大啖夜市小吃。

寒冷的冬天終於過去了，又到適合出國旅遊的春、夏季，享受大自然風光增長世界見聞。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地為紐約華人 挑選了三個各具風情的旅遊行程供選擇：

① 7/17至7/28的西班牙葡萄牙 豪華遊輪團12天遊。西、葡兩國地屬伊比里半島，北接法國和西歐大陸，南接非洲。十七世紀開始的三百年大航海時代，殖民全球帶來兩國最輝煌的燦爛文化，澳門 、台灣、美洲、非洲等地的近代文明，都是西、葡二國帶進。遊輪從西班牙巴塞隆納出航，航經沿海六個城市上岸遊覽，穿過英屬直布羅陀海峽，來到葡萄牙首都里斯本，結束遊輪行程，搭機飛至半島內陸中心的西班牙首都馬德里，住宿市中心酒店，遊覽兩晚後搭機返美。

② 9/20至9/30的土耳其11天全覽遊。土耳其地跨歐、亞洲大陸，1453年滅了東羅馬帝國成立了鄂圖曼帝國。首都伊斯坦堡曾是世界上最大的城市，歐、亞、阿拉伯三大文化匯集，直至1918年一次大戰結束，輝煌了四百多年。行程從紐約飛至伊斯坦堡，遊覽清真寺、海峽遊船，搭車至首都安卡拉參觀博物館和國父凱末爾陵墓。繼續前往卡帕多奇亞搭乘熱氣球欣賞奇石岩山。車行至棉花堡，欣賞溫泉水塑造的岩石及流入礦華池的泉水、古城街道、城牆、清真寺。再來到西岸地中海邊兩千年前羅馬時代聖經古城以弗所廢墟，耶穌的弟子約翰和保羅皆在此傳教，聖母瑪利亞最後居住於此。參觀土耳其最著名的皮革製作場。回到伊斯坦堡完成全團全境的巴士遊，搭機返美。

③ 10/6至10/16的雙十國慶返台團11天遊。佳欣旅遊從1995年開始的國慶返台團今年已逾三十年，聲譽佳，在台北期間安排進入總統府參觀，前往蔣中正及蔣經國的園區及官邸居室內參觀，圓山飯店及故宮博物院餐廳午餐及遊覽。參加國慶當日總統府前的大會活動並安排入座僑胞貴賓席。環島活動至日月潭遊湖，住宿湖畔木板步道的溫德姆酒店。行程包括台南赤崁樓、奇美博物館、高雄愛河、夜市、住宿漢來飯店；台灣最南端的貓鼻頭、鵝鑾鼻燈塔，住宿台東桂田喜來登酒店；東行而上沿台東縱谷、花蓮、宜蘭，住宿礁溪溫泉平旅。回到台北後返美。

全程都住宿五星酒店、安排酒店內的晚餐，日月潭和礁溪二地都住溫泉酒店，可在自己房內或室外溫泉池泡浴。台北住宿中山北路、民權東路口的五星級亞都麗緻酒店，有米其林級天香樓中餐廳和巴賽麗西餐廳，可安排前後加住。飛機航班可選擇各大航空公司及續往東亞各大城市。

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