直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

04月20日（週一）:

●有氧塑形

Cardio Sculpt

04/20, 9am - 10am

Location: Torsney Playground

https://www.nycgovparks.org/

04月21日（週二）:

●基礎電腦教學

Basic Computer Tutoring

04/21, 10:15am - 11:15am

Location: Mitchell-Linden

https://www.queenslibrary.org/

04月22日（週三）

●瑜伽

Yoga

04/22, 12:00 p.m.–1:00 p.m.

Location: Brooklyn Public Library

https://www.nycgovparks.org/

04月23日（週四）

●成人鍵盤打字練習

Keyboard Typing Practice for Adults

04/23, 12:30pm - 1:30pm

Location: 40-20 Broadway, Astoria

https://www.queenslibrary.org/

04月24日（週五）

●非母語人士英語：2026 年春季「我們說紐約市

ESOL: Spring 2026 We Speak NYC

04/24, 10:30am - 12:30pm

Location: 249-01 Northern Blvd Little Neck,

https://www.queenslibrary.org/

04月25日（週六）

●尊巴舞

Zumba

04/25, 9:00 a.m.–10:00 a.m.

Location: Gymnasium (Court)

https://www.nycgovparks.org/

04月26日（週日）:

●「嘻哈－塑形與流汗」

Hip Hop- Shape & Sweat

04/26, 10:00 a.m.–10:45 a.m.

Location: Golden Age Classroom A

https://www.nycgovparks.org/

紐約市

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元
2026-04-17 09:15

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住
2026-04-13 13:20

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕
2026-04-12 13:49

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49
圖為曼達尼在布朗士拜訪一家超市。(路透)

曼達尼推「市營雜貨店」解糧食負擔危機 目標5區各開1家

2026-04-14 07:16
只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急
2026-04-15 07:11

只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

2026-04-15 07:11

