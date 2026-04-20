近期活動
04月20日（週一）:
●有氧塑形
Cardio Sculpt
04/20, 9am - 10am
Location: Torsney Playground
https://www.nycgovparks.org/
04月21日（週二）:
●基礎電腦教學
Basic Computer Tutoring
04/21, 10:15am - 11:15am
Location: Mitchell-Linden
https://www.queenslibrary.org/
04月22日（週三）
●瑜伽
Yoga
04/22, 12:00 p.m.–1:00 p.m.
Location: Brooklyn Public Library
https://www.nycgovparks.org/
04月23日（週四）
●成人鍵盤打字練習
Keyboard Typing Practice for Adults
04/23, 12:30pm - 1:30pm
Location: 40-20 Broadway, Astoria
https://www.queenslibrary.org/
04月24日（週五）
●非母語人士英語：2026 年春季「我們說紐約市」
ESOL: Spring 2026 We Speak NYC
04/24, 10:30am - 12:30pm
Location: 249-01 Northern Blvd Little Neck,
https://www.queenslibrary.org/
04月25日（週六）
●尊巴舞
Zumba
04/25, 9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location: Gymnasium (Court)
https://www.nycgovparks.org/
04月26日（週日）:
●「嘻哈－塑形與流汗」
Hip Hop- Shape & Sweat
04/26, 10:00 a.m.–10:45 a.m.
Location: Golden Age Classroom A
https://www.nycgovparks.org/
