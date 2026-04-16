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美國聯協公益會本周六舉辦生活型態醫學與過敏症講座

紐約訊
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聯協公益會經常舉辦有利會員身心健康活動。2026年初，該會在法拉盛舉辦卡拉OK娛...
聯協公益會經常舉辦有利會員身心健康活動。2026年初，該會在法拉盛舉辦卡拉OK娛興節目，由公益會會長孔憲衡(後排左一）主持。

春天花粉引發過敏症，廣泛影響民眾生活與健康。有鑑於此，美國聯協公益會（United Mutual Association)訂於4月18日本周六上午10時半至正午12時，與城市聯合公益會合辦「生活型態醫學與過敏症」講座，邀請過敏症專家李王美麗醫生（Dr. Mary Lee-Wong）主講過敏症症狀及預防。舉辦地點在法拉盛和美康活動中心，免費入場，粵語講解，國語口譯。會後有抽獎活動助興。

去年2025李醫生第一次接受公益會邀請演講，由於時間所限，無法深入探討。但由於當時現場反應熱烈，與會者受益良多，普遍希望再有機會向李醫生討教請益，才有了2026年春天講座的安排。公益會特別提醒上次錯過的朋友，今次請早報名，名額有限，先報先得。

聯協公益會以「樂齡-長壽」(Happy & Healthy Longevity) 為標竿，立會宗旨在於積極參與紐約華人社區的公益活動，特別是協助長者積極面對及拓展生命，構築養生、養心、樂齡、長壽，學習和適應新的資訊環境，實踐健康樂觀人生，並鼓勵年輕人參與服務大眾。而公益會主張生活型態醫學的六大支柱分別為茹素、堅持運動、睡好覺、用心陪伴、保持冷靜以及大愛世人。

2015年4月30日，聯協公益會正式創會，是政府登記立案的501(C)(3)減免稅金之非牟利機構。追溯公益會的前身，原是2010年成立的「紐約聯協公益總會」 (New York United Mutual Association)。更早之前，該會改組自2006年3月成立的「紐約聯協婦女總會」 (New York United Women Association)，沿革至今已有19年。該會旗下幹事均為不支薪的志願人員，目前骨幹成員有名譽會長陳偉𠎀律師（Albert Wai-kit Chan, Ph.D.)、創會會長黎淑君(Jean Lai Tong)以及會長孔憲衡(Stanley Kung)等位。

上述公益會講座，報名請電: (929）525-7476或電郵: [email protected]。講座舉行地點在法拉盛和美康活動中心，地址： 41-70 Main Street, Flushing, NY 11354。美國聯協公益會通訊地址: P.O. Box 528295, Flushing, NY 11352，網站: www.uma-ny.org，電郵: [email protected]

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