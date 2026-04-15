我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

戴士樂律師樓 深耕華人社區30餘年 名律師Glen Kurtis專精房東房客糾紛

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
名律師Glen Kurtis（中）與華人助理Wendy（右）、Ulyees（左）...
名律師Glen Kurtis（中）與華人助理Wendy（右）、Ulyees（左）於新辦公室合影，期盼能為更多華人僑胞解決各類法律難題。

在法拉盛及貝賽地區服務超過30年的戴士樂律師樓，憑藉豐富的訴訟經驗與對華人社區的深入理解，已成為紐約處理房東房客糾紛、民事及刑事訴訟等領域的權威代表。團隊中知名律師Glen Kurtis更是專精房東房客糾紛以及債務重組，並在這領域為其客戶解決了無數的煩惱。戴士樂律師樓位於Bell Plaza大樓607室（42-40 Bell Blvd., Suite 607），如華人僑胞有相關問題請隨時撥打免費諮詢熱線：718-229-5390。

戴士樂律師樓自成立以來，核心業務涵蓋房東房客爭議、非法住宅案件、民事刑事訴訟、商事法及家事法領域，累計處理超過5,000宗案件，其中近七成客戶為華人。創辦人戴士樂律師指出，紐約租屋法規繁複且傾向保護租客，許多華人房東因不諳法律而陷入困境，例如非法改建地下室、閣樓出租等問題，常遭房客惡意利用法律漏洞拒付租金。「房東必須清楚法律的紅線，」戴士樂強調，「我們的角色是幫助客戶在合規前提下，最大化自身權益。」該團隊憑藉紮實的法庭實戰經驗，已成功協助眾多華人房東縮短驅逐程式、追討欠租，並避免高額罰款。

值得一提的是團隊中Glen Kurtis律師為紐約法律界資深從業者，除在White Plains執業外，更擅長處理房東房客糾紛、破產保護及意外傷害案件。Kurtis律師分析，紐約州近年通過的《房客保護法》（Tenant Protection Act）大幅提高驅逐難度，房東若未嚴格遵守通知期限（30天、60天或90天預告），訴訟可能直接遭駁回。

針對華人關注的破產議題，Kurtis提出專業見解：「美國破產法第7章與第13章可幫助債務人免除部分債務，同時保留自住房產，但程式複雜，需由專業律師評估資產結構與還款方案。」他舉例，一名華人餐館業者因疫情衝擊負債，經其團隊申請破產保護後，不僅減免80%債務，更保住家庭住宅，實現法律與現實利益的平衡。

華人法律助理Wendy表示，許多糾紛源於房東對「非法住宅」認知不足：「裝修地下室分租、隔間出租多餘房間等行為，一旦被舉報，房東可能面臨巨額罰款，而房客反而可藉此拒付租金甚至反訴。」她提醒，紐約市樓宇局（DOB）近年加強稽查，違規改建的罰金可達上萬美元，且法官通常傾向支援租客。戴士樂律師樓建議房東採取三項預防措施： 1.簽訂嚴謹租約**：明確約定租金、押金與維修責任；2. 定期房屋檢查：避免租客擅自轉租或破壞結構；3. 諮詢專業律師**：在裝修或驅逐前確認合法性。

位於貝賽核心商區Bell Plaza，戴士樂律師樓將提供更便捷的諮詢環境，並延續「免費面談、多語言服務」的傳統。新團隊陣容包括戴士樂律師、Glen Kurtis律師，以及中英雙語助理Wendy與Ulyees，致力為華人社區解決各類法律難題。

戴士樂律師樓地址： 42-40 Bell Blvd., Suite 607, Bayside, NY 11361，諮詢熱線：718-229-5390

租客 租金 紐約州

上一則

爭訟10餘年 長島蠔灣住房歧視達和解

下一則

慶亞太月 啟揚中心5月2日「愛與團結」音樂會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極
黃啟源律師專業法律線上講座、助您了解法律知識

黃啟源律師專業法律線上講座、助您了解法律知識
Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航

Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航
華人搶法拍屋以為撿到便宜 掉陷阱恐失訂金

華人搶法拍屋以為撿到便宜 掉陷阱恐失訂金

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49
皇后區陽邊(Sunnyside)一項可負擔住房抽籤計畫即日啟動，共146套住房供民眾申請。(取自NYC Housing Connect)

西皇后區平價屋開抽 146套供申請 月租545元起入住

2026-04-13 13:20

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我