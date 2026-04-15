戴士樂律師樓 深耕華人社區30餘年 名律師Glen Kurtis專精房東房客糾紛

名律師Glen Kurtis（中）與華人助理Wendy（右）、Ulyees（左）於新辦公室合影，期盼能為更多華人僑胞解決各類法律難題。

在法拉盛及貝賽地區服務超過30年的戴士樂律師樓，憑藉豐富的訴訟經驗與對華人社區的深入理解，已成為紐約處理房東房客糾紛、民事及刑事訴訟等領域的權威代表。團隊中知名律師Glen Kurtis更是專精房東房客糾紛以及債務重組，並在這領域為其客戶解決了無數的煩惱。戴士樂律師樓位於Bell Plaza大樓607室（42-40 Bell Blvd., Suite 607），如華人僑胞有相關問題請隨時撥打免費諮詢熱線：718-229-5390。

戴士樂律師樓自成立以來，核心業務涵蓋房東房客爭議、非法住宅案件、民事刑事訴訟、商事法及家事法領域，累計處理超過5,000宗案件，其中近七成客戶為華人。創辦人戴士樂律師指出，紐約租屋法規繁複且傾向保護租客 ，許多華人房東因不諳法律而陷入困境，例如非法改建地下室、閣樓出租等問題，常遭房客惡意利用法律漏洞拒付租金 。「房東必須清楚法律的紅線，」戴士樂強調，「我們的角色是幫助客戶在合規前提下，最大化自身權益。」該團隊憑藉紮實的法庭實戰經驗，已成功協助眾多華人房東縮短驅逐程式、追討欠租，並避免高額罰款。

值得一提的是團隊中Glen Kurtis律師為紐約法律界資深從業者，除在White Plains執業外，更擅長處理房東房客糾紛、破產保護及意外傷害案件。Kurtis律師分析，紐約州 近年通過的《房客保護法》（Tenant Protection Act）大幅提高驅逐難度，房東若未嚴格遵守通知期限（30天、60天或90天預告），訴訟可能直接遭駁回。

針對華人關注的破產議題，Kurtis提出專業見解：「美國破產法第7章與第13章可幫助債務人免除部分債務，同時保留自住房產，但程式複雜，需由專業律師評估資產結構與還款方案。」他舉例，一名華人餐館業者因疫情衝擊負債，經其團隊申請破產保護後，不僅減免80%債務，更保住家庭住宅，實現法律與現實利益的平衡。

華人法律助理Wendy表示，許多糾紛源於房東對「非法住宅」認知不足：「裝修地下室分租、隔間出租多餘房間等行為，一旦被舉報，房東可能面臨巨額罰款，而房客反而可藉此拒付租金甚至反訴。」她提醒，紐約市樓宇局（DOB）近年加強稽查，違規改建的罰金可達上萬美元，且法官通常傾向支援租客。戴士樂律師樓建議房東採取三項預防措施： 1.簽訂嚴謹租約**：明確約定租金、押金與維修責任；2. 定期房屋檢查：避免租客擅自轉租或破壞結構；3. 諮詢專業律師**：在裝修或驅逐前確認合法性。

位於貝賽核心商區Bell Plaza，戴士樂律師樓將提供更便捷的諮詢環境，並延續「免費面談、多語言服務」的傳統。新團隊陣容包括戴士樂律師、Glen Kurtis律師，以及中英雙語助理Wendy與Ulyees，致力為華人社區解決各類法律難題。

戴士樂律師樓地址： 42-40 Bell Blvd., Suite 607, Bayside, NY 11361，諮詢熱線：718-229-5390