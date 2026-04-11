現代汽車於紐約國際車展發布「Next Starts Now」活動，將在2026年FIFA世界盃™上展示機器人科技

現代汽車公司在2026年紐約國際車展上公佈了與FIFA的贊助合作，並在2026年FIFA世界盃 ™足球賽前夕啟動全球宣傳活動「Next Starts Now」。

受現代汽車「人類進步」願景的啟發，「Next Starts Now」體現了現代汽車對於推進汽車與機器人科技創新的承諾。在2026年紐約國際車展上，現代汽車宣布韓國國家足球隊隊長孫興慜 為2026年FIFA世界盃™的全球品牌大使。

全球足球偶像、韓國國家隊隊長，兼洛杉磯 足球俱樂部前鋒孫興慜最好地詮釋了現代汽車與足球的核心價值觀：決心、團隊合作，以及激勵人心的力量。身為全球的榜樣，孫興慜將在球場內外代表「Next Starts Now」活動，與Boston Dynamics公司的先進人型機器人Atlas一同在現代汽車社交媒體平台上發布的兩支全新宣傳片之一中亮相。

作為FIFA長達27年的官方合作夥伴，現代汽車始終致力於為賽事提供支持，透過車輛服務，接送各參賽球隊、相關人員，以及媒體往返比賽場館。在2026年FIFA世界盃™期間，現代汽車將與Boston Dynamics公司攜手擴展其合作夥伴的角色，將機器人技術引入世界盃賽場，在場館設置Atlas和Spot機器人，提升賽事運作、球迷互動，以及整體賽事的安全與效率。

現代汽車也將提供迄今規模最大、科技最先進的車隊，與這些機器人一同合作，支援賽事場館的順暢運作。

現代汽車對支持下一代足球運動的承諾並不僅限於科技層面，也延伸至塑造足球未來的年輕球員和群體。自四月起，現代汽車將在全美各地舉辦青少年足球訓練營，由足球傳奇人物Mia Hamm和Tim Howard帶領訓練。

訓練營將在四個2026年FIFA世界盃™的主辦城市舉辦：亞特蘭大、邁阿密、紐澤西，和洛杉磯，開放給6至12歲兒童參加，進而將現代汽車與FIFA的合作關係與當地群體直接相連。

此外，現代汽車也與FIFA合作推出了全球兒童繪畫比賽「Be There With Hyundai」，邀請全球5至12歲兒童提交畫作，支持他們最愛的國家隊。藉由這個比賽，現代汽車向積極參與足球未來的年輕球迷致敬。入選的畫作將在2026年FIFA世界盃™比賽期間展示在各個國家隊的官方巴士上。請至現代汽車品牌期刊網站了解更多詳情。

若想觀賞由Atlas和孫興慜連袂演出的「Next Starts Now」宣傳短片，請至現代汽車的官方YouTube頻道：www.youtube.com/Hyundaiworldwide。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Boston Dynamics是開發和布署高機動性機器人的全球領導企業，致力於應對最困難的工業與安全挑戰。我們的機器人具備先進的移動能力、靈活性，與智能，能夠在製造工廠、發電廠、建築工地、倉儲設施，以及配送中心等場所中難以通行或存在安全隱患的環境中實施自動化作業。我們的產品包含三款機器人：專為企業資產管理執行工業巡檢任務，並確保人員安全的四足機器人Spot®，輔助物流和零售客戶的箱體搬運機器人Stretch®，以及我們目前正在研發的電動人型機器人平台Atlas®。請至www.bostondynamics.com了解更多關於我們公司及技術的信息。