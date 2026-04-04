海龍游游泳學校四至六月新學期最後召集暑期班7至9月現接受報名先到先得

海龍游游泳學校四至六月新學期4月11日開課，最後召集！另暑期班7至9月現接受報名先到先得。

海龍體育會游泳學校正最後召集，四至六月新學期於4月11日開課。另今年七至九月暑期班亦已開始接受報名，因名額有限先到先得，敬請家長們把握時間從速至電免費專線1-888-831-0688洽詢報名，或電郵[email protected]。

海龍體育會游泳班擁有超過六十多位經驗豐富的游泳教練及助教，專業耐心的教授學員正確姿勢泳技。教學方式因應學員實?情況由淺入深，循序漸進，以基本練習為首，學習跳水、踩水、浮水、呼吸、手腳獨立動作，手腳及呼吸動作協調配合，增長游泳距離，泳姿要求嚴格正確。據負責人稱，在一個既有競爭，又輕鬆遊戲的環境下學習游泳，可以讓孩童有互動的機會。

游泳不單可享受戲水的樂趣，更是增強心肺呼吸系統、強健全身各項機能運動。游泳時水對胸廓的壓力使得肺活量增加，對兒童胸廓的發育有良好的作用。並使全身肌肉的耗氧量增加，加上水對外周靜脈的壓迫，有效促進血液的循環，提高孩童的心臟功能。

游泳的複雜動作是在大腦支配下完成，過程中自會提高大腦的功能，表現為大腦對外界環境的反應能力快，智力發育好，通過游泳還可培養孩子的堅強意志。小孩經常游泳可使心肌發達，新陳代謝旺盛，心跳比同齡兒童慢且有力，有助承擔更大的體力負荷創造條件；通過在長時期游泳鍜煉還可以提高大腦的功能，有助孩子學業上取得事半功倍的效果。

每年暑假，不少家長都在為子女安排補習班、夏令營、音樂畫作、出外遊玩等項目費盡心神，但若能勞逸適宜地讓孩子在餘下的假期裡參加游泳速成班，熟習水性、掌握泳術、強健體格實為小朋友們額外消暑的暑期活動。

此外，海龍體育學校暑期游泳班7月至9月現正招收新生，因各區場地及人數有限，故學員名額先到先得，呼籲家長報名從速，免費電話﹕1-888-831-0688或email:[email protected]，歡迎瀏覽網頁﹕www.royalswim.com。