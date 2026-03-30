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ez生活網 一鍵搞定美國大小事

紐約訊
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為美國華人量身打造的「ez生活網」（usezlife.com）與專屬APP 已全...
為美國華人量身打造的「ez生活網」（usezlife.com）與專屬APP 已全面上線！

在北美打拚的你，是不是常覺得每天要消化的資訊多到讓人喘不過氣？想找靠譜的水電工、搞懂複雜的稅務規定，甚至幫孩子規劃升學，還得在各大論壇裡辛苦爬文？

好消息來了！專為北美華人量身打造的「ez生活網」（usezlife.com）與專屬「EZ生活」APP 已經全面上線！秉持著「看懂世界，過好生活」的理念，期盼能成為你專屬的「生活 E-ZPass」，幫你過濾網路雜訊，把北美的日常順暢切換成 Easy 的輕鬆模式——少花點時間找答案，多留點時間過好生活！

「ez生活網」為你準備了更豐富、更貼近生活的全新亮點：

每天推播影音新聞速報，無縫接軌生活

對於忙碌的上班族來說，時間就是最寶貴的資源！沒空看長篇大論？完全沒問題！

ez生活網特別推出了「影音新聞速報」，每日為您準備了一分鐘的精華短影音以及三分鐘的深度新聞視頻。無論你是在通勤路上、準備晚餐，還是喝杯咖啡的空檔，只要打開手機，就能輕鬆「刷影音」、「逛」新聞、「看」生活，用最無負擔的方式，掌握美國時事與生活大小事。

「影音新聞速報」讓你每天輕鬆掌握美國時事與生活大小事
「影音新聞速報」讓你每天輕鬆掌握美國時事與生活大小事

八大在地情報站，全方位包辦你的美國日常

無論你是在為事業衝刺，還是正在為退休生活做穩健規劃，ez生活網都為你準備了最豐富的美國在地資訊，分佈在八大生活頻道，精準對接你的每個需求：

美國視窗 & 生活大小事：

帶你快速掌握最即時的美國在地新聞、社區動態與時事脈動。

法律/移民 & 錢線情報：

由專業新聞團隊把關，提供深度的政策解讀、實用的理財節稅知識，以及穩健的資產規劃情報。

元氣補給 & 聰明採買：

追蹤最新的醫療保健常識，並提供抗通膨的超值購物與超市採買攻略。

育見未來 & 汽車情報：

助你輕鬆獲取教育考證與孩子升學的專業建議，同時掌握買賣車輛、保養維修的實用指南。

八大在地生活情報站，無縫接軌生活，包辦你的美國日常。
八大在地生活情報站，無縫接軌生活，包辦你的美國日常。

分類廣告一站搞定，手機電腦同步超方便

除了豐富的新聞與情報，ez生活網依然是你最堅實的在地生活樞紐。我們涵蓋了買房租屋、求職招聘、律師服務、醫療服務、理財/稅務/保險、生活/超市、教育/証照、二手買賣/出讓等高頻率的分類廣告需求，並提供在地優質可靠的商家名單。

趕快下載「EZ生活」APP，簡單輕鬆的質感生活，就從這裡開始！
趕快下載「EZ生活」APP，簡單輕鬆的質感生活，就從這裡開始！

不用擔心操作複雜，平台介面直覺好上手，支援電腦網頁與「EZ生活」APP 完美同步。你還可以設定精準的「訂閱提醒」，只要有你感興趣的社區動態或好康資訊，第一時間就會推送到你眼前！

想要告別資訊焦慮，找回生活的餘裕嗎？趕快造訪「ez生活網」（https://usezlife.worldjournal.com/

或下載「EZ生活」APP，簡單輕鬆的質感生活，就從這裡開始！

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