紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗，態度和藹可親深受患者稱讚。

「紐約足部整形中心」自開業20年以來，一直致力於為受苦於足部不適的患者提供專業的醫療服務。該中心擁有先進的醫療設備和專業的醫療團隊，為患者進行免費足部腳壓測試和專業諮詢，並根據患者的具體情況量身定制外型新穎美觀、輕便、符合人體工學的保健鞋。此外，中心還代理多種領導品牌的健體鞋和高品質靜脈曲張襪，款式多樣，存貨充足，歡迎僑胞前來參觀選購。

宋英洙女士作為紐約足部整形中心的負責人，她憑藉多年的行業經驗，深知糖尿病對患者足部健康的影響。她強調，選擇合適的鞋子和鞋墊對於預防和治療糖尿病足至關重要。根據國際糖尿病聯盟和澳大利亞《糖尿病患者穿鞋指導指南》的建議，合適的鞋子應該與足部形狀和大小相匹配，並具有良好的調節性、柔軟透氣性、支撐性和減震性。而合適的鞋墊則應能夠均衡足底壓力，減少高壓力區域的負荷。

「紐約足部整形中心」與美國多個知名品牌廠家合作，提供各種美國製造的名牌健體鞋，旨在為患者帶來更好的走路體驗。作為一家得到保險公司認可的保健鞋和醫療器材店，中心提供多種款式的旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋等，並代理各式輪椅、拐杖等輔助器材。中心接受大部分保險計劃，也為自費者提供優惠。「紐約足部整形中心」營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm；週六10am~3pm。地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。